Рада продлила действие моратория на взыскание имущества по валютным ипотечным кредитам, но только на полгода

Предыдущая редакция закона продлевала его до 1 января 2022 года.

Рада продлила действие моратория на взыскание имущества по валютным ипотечным кредитам, но только на полгода
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада повторно рассмотрела с предложениями президента закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" (№3640).

За продление моратория проголосовали 297 нардепов. Глава финкомитета Даниил Гетманцев сообщил, что мораторий продлевается на полгода, а не до 2022 года, как предполагала предыдущая редакция. Продление начнет действовать с момента окончания нынешнего моратория, срок которого истекает в октябре.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук отметил, что президент не подписал закон, потому что его отдельные положения не согласуются с Конституцией и не отвечают принципу юридической определенности.

Положения закона были направлены на предупреждение принудительного лишения единственного жилья заемщиков, получивших кредит в иностранной валюте. При этом предлагаемая редакция не определяла четких условий и круга должников, в отношении которых будет действовать запрет на отчуждение имущества.

"В связи с этим президент отмечает, что это может привести к неоднозначной трактовке положений закона и стать следствием уклонения по потребительским кредитам в иностранной валюте, но и при принудительном исполнении решений других категорий взыскания. Неоднозначное применение положений закона может использоваться должниками по другим категориям обязательств. Президент не может согласиться с продлением срока моратория до 1 января 2022 года, поскольку это послужит формирующим фактором восстановления ипотеки, что является важным фактором доступности жилья", - отметил Стефанчук.

Напомним, что парламент уже принимал этот закон в июле 2020 года, однако президент Владимир Зеленский не подписал его, а добавил свои предложения.

Закон продлевает действие моратория на принудительное отчуждение единственного жилья заемщиков, заложенного в качестве обеспечения исполнения обязательств заемщиков по валютным кредитам до вступления в силу закона, который регулирует вопросы особенностей осуществления реструктуризации по кредитам в иностранной валюте, предоставленным кредитными учреждениями - резидентами Украины физическим лицам, порядок погашения задолженности заемщиков по таким кредитам и особенности обращения взыскания на предметы обеспечения по таким кредитам, порядок погашения (учета) курсовой разницы, возникающей в бухгалтерском и/или налоговом учете кредиторов и заемщиков, а также порядок начисления/списания пени и штрафов в результате просрочки выполнения обязательств заемщиков по таким кредитам.

Нацбанк призвал не поддерживать этот закон, поскольку он запрещал банкам регулировать проблемные долги валютных заемщиков.

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