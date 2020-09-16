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2020-09-16
Канада приготовила США ответные пошлины на 3,6 млрд долл.
Правительство Канады установит ответные тарифы на американскую продукцию в размере 3,6 млрд долл. в качестве меры противодействия повторному введению США тарифов на канадский
алюминий. Об этом сообщает Yieh.com.
Конкретный список тарифов должен был быть объявлен.
Кирстен Хиллман, канадский дипломат, назначенный послом Канады в США, заявила, что контрмеры будут реализованы и будут действовать до тех пор, пока США не отменит тарифы для Канады.
МинПром по материалам МеталлТорг