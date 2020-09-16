Рыбоохранный патруль Киевщины зафиксировал незаконный намыв песка на реке Козинка

Рыбоохранный патруль Киевщины зафиксировал незаконный намыв песка на реке Козинка

В селе Козин Обуховского района рыбоохранный патруль Киевщины зафиксирован незаконный намыв песка на реке Козинка. На месте происшествия патрульные оформили соответствующий протокол и вызвали полицию.

Об этом KV стало известно из сообщения Управления Госрыбагентства в Киеве и Киевской области в Фейсбук.

Согласно сообщению, 15 сентября 2020 года в 5 утра во время рейда рыбоохранный патруль Киевщины на реке Козинка обнаружил электрический земснаряд, при помощи которого осуществлялся незаконный намыв песка. 

“Во время осмотра было установлено, что у предприятия отсутствует согласование с Госрыбагентством и другая разрешительная документация для проведения данных работ”, – сказано в сообщении.

Как отмечается, на виновное лицо был оформлен протокол по ч. 3 ст. 85 КУоАП. При этом размер нанесенного ущерба обещают рассчитать позднее.

Также сообщается, что на место происшествия для проведения следственных действий была вызвана полиция. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 240 УК (нарушение правил охраны или использования недр). 

Управление Госрыбагентства в Киеве и Киевской области напомнило, что к полномочиям Киевского рыбоохранного патруля, кроме проведения рыбоохранных рейдов на водоемах и в местах продажи водных биоресурсов, также входит контроль за проведением работ на землях водного фонда.

Ранее KV сообщала, что в августе 2020 года инспекторы рыбоохранного патруля Киевщины зафиксировали 160 нарушений природоохранного законодательства. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составил 1,09 млн гривен.

Фото: Фейсбук Управления Госрыбагентства в Киеве и Киевской области

Рыбоохранный патруль Киевщины зафиксировал незаконный намыв песка на реке Козинка
Рыбоохранный патруль Киевщины зафиксировал незаконный намыв песка на реке Козинка
Рыбоохранный патруль Киевщины зафиксировал незаконный намыв песка на реке Козинка
Рыбоохранный патруль Киевщины зафиксировал незаконный намыв песка на реке Козинка

Вероника Колесник, КиевВласть

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