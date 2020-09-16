В Индии хотят развивать металлургические кластеры

В Индии хотят развивать металлургические кластеры

Правительство Индии подготовило проект программы по развитию металлургических кластеров. Предполагается, что это позволит увеличить производство стальной продукции с высокой добавленной стоимостью и создать новые рабочие места.

Как заявил министр металлургической промышленности Индии Дхармендра Прадхан, основные мощности будут размещаться в восточной части страны в уже имеющихся промышленных регионах. Однако новая стратегия предусматривает и создание новых металлургических кластеров с нуля.

По прогнозу министра, в 2030/2031 финансовом году (апрель/март) объем мощностей по выплавке стали в Индии достигнет 300 млн т в год. Из них более 200 млн. т будет приходиться на пять восточных штатов: Чхаттисгарх, Джаркханд, Западную Бенгалию, Одишу и Андхра-Прадеш.

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