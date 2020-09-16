Германия готова заплатить США за отказ от санкций против Северного потока–2

Германия готова заплатить США за отказ от санкций против Северного потока–2

Правительство Германии предложило Вашингтону миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", сообщает в среду газета Die Zeit со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что еще в начале августа глава Минфина Германии Олаф Шольц сообщил своему американскому коллеге Стивену Мнучину вначале устно, а затем письменно, что Германия готова финансировать строительство двух специальных гаваней для импорта американского сжиженного природного газа (СПГ). Правительство США планирует экспорт газа в Германию через терминалы в портах городов Брунсбюттель и Вильгельмсхафен.

По информации издания, письменное предложение Германии поддержать строительство терминалов "предоставлением до 1 миллиарда евро" поступило в Вашингтон 7 августа. "В ответ США позволят беспрепятственно достроить и запустить "Северный поток 2", - приводит издание выдержку из документа министерства.

Как ожидается, 24 и 25 сентября главы стран ЕС обсудят на саммите в Брюсселе будущее газопровода.

МинПром по материалам Интерфакс

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Семья Суркисов стала полноценным владельцем А-БанкаСемья Суркисов стала полноценным владельцем А-Банка
Южный ГОК увеличил выпуск концентратаЮжный ГОК увеличил выпуск концентрата
Компании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиардаКомпании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиарда
Приватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллионаПриватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллиона
Для спасения Tata Steel Великобритания привлекла банк Credit SuisseДля спасения Tata Steel Великобритания привлекла банк Credit Suisse
Блок рекламы


Похожие новости
Германия готова потратить 9 млрд евро на производство водородаГермания готова потратить 9 млрд евро на производство водорода
Суд отказал в иске "Укрэнерго" к ДТЭК по взысканию 426 млн гривенСуд отказал в иске "Укрэнерго" к ДТЭК по взысканию 426 млн гривен
Американская компания отказалась поставлять сжиженный газ в УкраинуАмериканская компания отказалась поставлять сжиженный газ в Украину
Минфин США оштрафовал «дочку» Deutsche Bank за нарушение крымских санкцийМинфин США оштрафовал «дочку» Deutsche Bank за нарушение крымских санкций
Завод Фирташа оспаривает отказ МКМТ вводить квоты на импорт удобренийЗавод Фирташа оспаривает отказ МКМТ вводить квоты на импорт удобрений
Отказ от строительства газопровода в Апаллачах ставит под вопрос добычу газа в СШАОтказ от строительства газопровода в Апаллачах ставит под вопрос добычу газа в США
Компании Медведчука в обход санкций поставляют нефтепродукты из РоSSии в США - СМИКомпании Медведчука в обход санкций поставляют нефтепродукты из РоSSии в США - СМИ
Государственная компания "Центрэнерго" готова принять на баланс шахты после проведения аудитаГосударственная компания "Центрэнерго" готова принять на баланс шахты после проведения аудита
Бали отказался принимать иностранных туристов до конца годаБали отказался принимать иностранных туристов до конца года
Коронакризис: Германия продолжит выплаты бизнесу до декабряКоронакризис: Германия продолжит выплаты бизнесу до декабря
Последние новости
Подгружаем последние новости