IT-компании из Беларуси переносят деятельность в Латвию

Ранее в украинском Минцифры заявляли о готовности обеспечить условия работы для IT-специалистов из Беларуси.

Двенадцать белорусских компаний приняли решение о переносе деятельности в Латвию. Эти компании представляют сектор информационных и телекоммуникационных технологий и другие сферы, например, "зеленую" энергетику.

Об этом со ссылкой на министерство экономики Латвии пишет Delfi.

Министр экономики Янис Витенбергс пояснил, что сейчас ведется работа над решениями, позволяющими белорусским компаниям как можно скорее перенести деятельность в Латвию.

"Мы понимаем, что этим компаниям сейчас проблематично получить необходимые справки в госучреждениях Беларуси, поэтому с каждой компанией работаем индивидуально, выслушиваем просьбы и в сотрудничестве с министерством иностранных дел и министерством внутренних дел оперативно решаем вопросы, связанные с подготовкой необходимых документов", - рассказал Витенбергс.

По его словам, одновременно ведется работа с латвийскими финансовыми учреждениями, чтобы найти компромисс и создать "зеленый коридор" для переезда иностранных компаний в Латвию.

"После возникновения политического кризиса в Беларуси Латвия мобилизовала ресурсы для коммуникации с белорусскими компаниями о переносе деятельности. Подробные консультации были предоставлены 116 белорусским компаниям, в которых работают 4000 человек. 30 из этих компаний работают в сфере ИТ, 25 предприятий занимаются производственной деятельностью", - пишет издание.

Белорусский IT-сектор в последние годы был единственным в экономике страны, который развивался заметными темпами. В 2017-2019 годах экспорт IT-услуг из Беларуси вырос почти в 2,5 раза - до $2 млрд. В 2019-м технологические компании обеспечили Беларуси почти 50% прироста ВВП . В значительной степени рост IT был обеспечен Парком высоких технологий, созданным по поручению Александра Лукашенко.

После выборов 9 августа и начала протестов в Беларуси технологический сектор взбунтовался против бессменного лидера. 12 августа сотни руководителей и тысячи сотрудников белорусских IT-компаний в открытом письме требовали остановить полицейское насилие и провести новые прозрачные выборы президента.

14 августа Министерство цифровой трансформации Украины заявило о готовности создать все условия для комфортного переезда IT-компаний и специалистов из Беларуси. В Минцифры сообщали, что украинские IT-компании могут пригласить к себе на работу специалистов из Беларуси. Такой сотрудник должен подать только копии паспорта с заверенным переводом и цветное фото 3,5х4,5. Украинский работодатель должен обратиться с соответствующим заявлением в центр занятости, предоставить копии паспорта иностранца, фото и проект трудового соглашения. После получения разрешения из центра занятости иностранец может легально работать и проживать в Украине.