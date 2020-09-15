На Антонове пообещали производить с 2023 года по 12 АН-178 ежегодно

Госпредприятие "Антонов" в 2021 году намерено выйти на финальную стадию, с точки зрения испытаний и сертификации, создания новой конфигурации среднего транспортного самолета АН-178 – без роSSийских комплектующих, сообщил президент ГП Александр Лось в интервью "Экономической правде".



"Начиная с 1 января 2023, параллельно нарабатывая финансовую составляющую, рынки, и обработав госзаказ от украинских компаний, мы должны выходить на темп 12 самолетов АН-178 в год", – сказал он.



"Это то, что мы видим из потенциального маркетингового анализа, нужно государственным органам Украины и отвечает тем намерениям, о которых мы слышим от наших потенциальных заказчиков", – добавил президент ГП.



А.Лось пояснил, что из-за исторически существовавшей зависимости от роSSийских комплектующих Ан-178 – единственное ближайшее подготовленное серийное производство на сегодняшний день. "Вслед за ним последует пассажирский Ан-158, поскольку они родственные по оборудованию. Также мы приступаем к работе над самолетом, который имеет рабочее название Ан-188", – отметил президент "Антонова".



По его словам, сейчас в цехах серийного производства "Антонов" на разных стадиях готовности находятся три самолета Ан-148 и 10 Ан-158.



Президент ГП сообщил, что в настоящее время работа "Антонова" осложнена коронавирусом, однако намеченные планы выполняются. "Только я пытался повышать численность сотрудников, работающих на рабочих местах, сразу росло число заболевших", – рассказал А.Лось, добавив, что коронавирусом переболел главный инженер предприятия.



ГП "Антонов" в 2019 году сократило чистую прибыль в 3,5 раза – до 447,98 млн грн, выручка упала на 33,1% – до 5 млрд 998,66 млн грн.



В первом полугодии этого года выручка ГП увеличилась на 7,3% – до 3 млрд 524,09 млн грн, а чистая прибыль сократилась на 8,1% – до 340,06 млн грн.



По словам А.Лося, около 80% доходов госпредприятие получает от "Авиалиний "Антонова", из парка которого грузовые перевозки осуществляют семь самолетов Ан-124-100 и их модификаций (грузоподъемность 150 тонн), Ан-225 (250 тонн) и Ан-22А (60 тонн).



