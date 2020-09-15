Рада установила лимит на взыскание с должников по просроченным кредитам

Проценты по микрозаймам не смогут превышать суммы двух "минималок".

Верховная Рада 15 сентября приняла во втором чтении законопроект №1109 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и оборота кредитных историй".

"За" проголосовали 310 народных депутатов, передает Лига.

Согласно пояснительной записке, цель документа - нормирование сферы микрокредитования и повышение качества системы кредитных историй физических лиц.

Для этого в закон "О потребительском кредитовании" внесли несколько изменений. Самое главное - это распространение действия закона на небольшие кредиты, отвечающие следующим критериям:

размер кредита не превышает минимальной заработной платы (на сегодня - 5000 гривень)

срок уплаты - не менее 1 месяца.

Кроме того, одновременное применение штрафа и пени за нарушение потребителем обязательства по договору запрещено.

Законопроект предлагает решить проблему "драконовских штрафов" с помощью лимита на размер взыскания с должника (суммы штрафов, пени, процентной ставки, других платежей). Максимальную сумму предлагают ограничить двойным размером кредита. То есть если размер займа составляет одну минимальную зарплату (5 тыс. грн), максимальная сумма платежей не сможет превышать 10 тыс. грн.

Законопроект обязывает финансовые компании "сливать" данные по каждому кредитному договору в бюро кредитных историй (БКИ). Причем в кратчайшие сроки, не позднее следующего рабочего дня после заключения договора. Согласие потребителя на передачу информации по кредиту будет обязательным условием для предоставления кредита.

Напомним, 1 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете начислять штрафы на неуплату кредита в период карантина. Закон предусматривает освобождение заемщиков от неустойки, штрафа или пени за просрочку выплаты.