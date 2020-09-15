Фонд госимущества начал продавать спиртзаводы

Первым на аукцион выставили Немировский спиртзавод.

Фонд госимущества начал масштабную приватизацию государственных предприятий, входящих в ГП "Укрспирт" и Государственный концерн "Укрспирт".

Об этом сообщил глава фонда Дмитрий Сенниченко.

"Сегодня Фонд госимущества объявляет о проведении приватизационного аукциона по ГП Немировский спиртовой завод. И этим сообщением начинается масштабная приватизация госпредприятий спиртовой отрасли. Государственная монополия на производство спирта - больше не украинская реальность!", - написал он в фейсбуке.

Фото: facebook.com/dmitry.sennychenko

Сенниченко напомнил, что 12 августа Кабмин утвердил программу реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы. По его словам, на первом этапе Фонд госимущества получил 12 объектов, состоящих из отдельного имущества спиртзаводов ГП "Укрспирт", так называемых МОД - мест осуществления деятельности. Немировское МОД - один из них.

"График аукционов будет достаточно плотным - по два в неделю. Первый состоится уже 15 октября, ровно за месяц от сегодняшнего объявления. Стартовая цена на спиртзаводы справедливо определена по итогам инвентаризации", - пояснил руководитель Фонда госимущества.

Напомним, первые заводы "Укрспирта" должны были выставить на аукцион до 15 мая 2020 года.

11 декабря Президент Владимир Зеленский подписал свой законопроект, который предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 июля 2020 года.

Закон предусматривает, что производить спирт сможет любая компания, которая получит необходимую лицензию. Для получения лицензии субъект хозяйствования должен быть оборудован круглосуточными системами видеонаблюдения за производством и отпуском продукции, а их отключение будет основанием для отзыва лицензии. Сейчас спирт легально производят только заводы ГП "Укрспирт".

В конце января в Министерстве экономики сообщали, что из 35 заводов концерна "Укрспирт" 20 предприятий не могут производить спирт.

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