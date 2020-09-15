Инвесторы оценили шведский финтех-стартап Klarna в два раза дороже Revolut

Шведский сервис беспроцентной рассрочки Klarna привлек $650 млн от венчурного фонда Silver Lake Partners, Фонда суверенного благосостояния Сингапура и других инвесторов.

Фото: investing.com

Klarna позволяет своим клиентам покупать товары в рассрочку, выступая своего рода гарантом, который берет на себя все транзакционные риски и обязанности по обработке платежей.

Продавец получает деньги в момент заказа, а покупатель может оплатить покупку в течение 14 дней с момента ее получения или в конце месяца, если он является пользователем Klarna Account.

Дорогой, но убыточный

За время своей работы стартап привлек более $2 млрд финансирования. Только в 2020 году Klarna удалось привлечь $200 млн от Австралийского банка Содружества (CBA) и продать миноритарную долю компании финтех-подразделению китайского технологического гиганта Alibaba Group — компании Ant Group. Эти инвестиции помогли Klarna достичь оценки в $5,5 млрд.

Инвесторы охотно вкладывают в стартап деньги, потому что долгое время он оставался прибыльным — в 2019 году компания впервые в своей истории стала убыточной.

В Klarna это связывают с расходами на строительство технологического центра в Берлине, а также инвестициями в международную экспансию.

На фоне пандемии covid-19 безналичные и онлайн-платежи пользуются все большей популярностью. По данным консалтинговой компании McKinsey & Company, во время пандемии 75% потребителей попробовали новые бренды, новые способы покупок и новые методы оплаты. При этом 82% из тех, кто заказывал и оплачивал товары онлайн, продолжат использовать этот способ даже после того, как ситуация в мире нормализуется.

Благодаря сложившейся ситуации, в первой половине 2020 года объем сделок и доход Klarna вырос на 44%, или 36% в годовом исчислении — до $22 млрд и $466 млн соответственно. Однако это не привело к росту прибыли. Наоборот, в первой половине года убытки стартапа резко выросли, потому что он продолжал инвестировать деньги в международную экспансию и вынужден был накапливать резерв для покрытия кредитных убытков.

В промежуточном отчете за первое полугодие 2020 года сказано, что убытки компании достигли 522 млн шведских крон ($59,8 млн), что практически в семь раз превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом кредитные убытки выросли в два раза — до 1,2 млрд шведских крон ($140 млн).