К концу года ставки по депозитам снизятся до 8% годовых и повышаться в 2021 году не будут — эксперт

По итогам года проценты по депозитам в среднем составят 8-8,5%. Об этом заявил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив во время онлайн-презентации макроэкономических прогнозов.

К концу года ставки по депозитам снизятся до 8% годовых и повышаться в 2021 году не будут — эксперт

По его словам, после снижения ставок до этого уровня проценты по депозитам стабилизируются и в 2021 году банки не будут спешить их повышать.

Сейчас, несмотря на снижение доходности депозитов, средства населения в банках растут. «Это происходит благодаря текущим счетам. Ведь в период карантина многие украинский стали меньше тратить и на их счетах оставалось больше средств», — пояснил Демкив.

В ближайшем будущем, по его мнению, частично сдержать отток депозитов может повышение максимальной суммы гарантирования вкладов.

Быстрое снижение

Ставки по депозитам начали стремительно снижаться с начала 2020 года. Если на 1 января с. г. средняя ставка по гривневым депозитам на 12 месяцев составила 15,7% годовых, то к середине сентября она снизилась до 9,66% годовых.

Также ставки по годовым вкладам в долларах снизились с 3,36% до 1,89% годовых.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Семья Суркисов стала полноценным владельцем А-БанкаСемья Суркисов стала полноценным владельцем А-Банка
Южный ГОК увеличил выпуск концентратаЮжный ГОК увеличил выпуск концентрата
Приватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллионаПриватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллиона
Bank of America допускает задержку транша МВФBank of America допускает задержку транша МВФ
Для спасения Tata Steel Великобритания привлекла банк Credit SuisseДля спасения Tata Steel Великобритания привлекла банк Credit Suisse
Блок рекламы


Похожие новости
До конца года курс гривны достигнет 29-30 грн/$ — прогноз ICU
Проект госбюджета-2021: НБУ должен перечислить 33 миллиарда прибылиПроект госбюджета-2021: НБУ должен перечислить 33 миллиарда прибыли
На выплаты по госдолгу в 2021 году направят полтриллиона гривенНа выплаты по госдолгу в 2021 году направят полтриллиона гривен
Проект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд гривен на ремонт дорог, - МарченкоПроект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд гривен на ремонт дорог, - Марченко
S&P прогнозирует спад экономики Украины на 6% в 2020 годуS&P прогнозирует спад экономики Украины на 6% в 2020 году
Курс валют в Киеве: 14 сентября 2020 годаКурс валют в Киеве: 14 сентября 2020 года
Компании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиардаКомпании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиарда
Киев потерял $45 миллионов прямых инвестиций с 2017 годаКиев потерял $45 миллионов прямых инвестиций с 2017 года
НБУ прогнозирует рост инфляции до конца годаНБУ прогнозирует рост инфляции до конца года
В бюджет на 2021 год заложен курс 29,1 грн за долларВ бюджет на 2021 год заложен курс 29,1 грн за доллар
Последние новости
Подгружаем последние новости