К концу года ставки по депозитам снизятся до 8% годовых и повышаться в 2021 году не будут — эксперт

По итогам года проценты по депозитам в среднем составят 8-8,5%. Об этом заявил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив во время онлайн-презентации макроэкономических прогнозов.

По его словам, после снижения ставок до этого уровня проценты по депозитам стабилизируются и в 2021 году банки не будут спешить их повышать.

Сейчас, несмотря на снижение доходности депозитов, средства населения в банках растут. «Это происходит благодаря текущим счетам. Ведь в период карантина многие украинский стали меньше тратить и на их счетах оставалось больше средств», — пояснил Демкив.

В ближайшем будущем, по его мнению, частично сдержать отток депозитов может повышение максимальной суммы гарантирования вкладов.

Быстрое снижение

Ставки по депозитам начали стремительно снижаться с начала 2020 года. Если на 1 января с. г. средняя ставка по гривневым депозитам на 12 месяцев составила 15,7% годовых, то к середине сентября она снизилась до 9,66% годовых.

Также ставки по годовым вкладам в долларах снизились с 3,36% до 1,89% годовых.