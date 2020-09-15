Общие убытки европейских авиаперевозчиков могут достичь 140 млрд евро

Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) прогнозирует убытки авиаотрасли Европы на уровне 140 млрд евро по итогам этого года. Об этом сообщает Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) со ссылкой на Евроконтроль.



"Учитывая действующие ограничения, актуальный сценарий "Current Status Scenario" предусматривает вероятность низкого спроса пассажиров на туристические и бизнес поездки, сокращение активности авиакомпаний в ответ на обвал дальнейших бронирований, очень медленное восстановление межконтинентальных перевозок. Учитывая это в Европе в течение 2020 года потенциально может возникнуть общий ущерб около 140 млрд евро для авиакомпаний, провайдеров аэронавигационных услуг аэропортов", - говорится в сообщении.



Отмечается также, что согласно новому актуальному сценарию Евроконтроля "Current Status Scenario", общее количество полетов, которое ожидается в Европе, будет ниже на 55%, чем в 2019 году, то есть меньше на 6 млн рейсов.



Генеральный директор Евроконтроля Имон Бреннан отметил, что сейчас авиаотрасль "идет назад" и не хватает координации между государствами по управлению воздушными перевозками.



"Много неясного и очень мало уверенности пассажиров. Наш новый текущий сценарий мог бы улучшиться, если бы между государствами было больше координации относительно слаженных действий по тестированию и выработке общих критериев эпидемиологической оценки для воздушных путешествий. Это дало бы больше прогнозируемости. Ситуация может стать хуже, если государства продолжат вводить общие ограничения и карантинные меры - такой подход убивает отрасль путешествий и туризма. Мы поддерживаем предложения Европейской комиссии по гармонизации и призываем все стороны их принять", - сказал он.



В Евроконтроле также отметили, что в ответ на вспышки COVID-19 по всей Европе с середины августа государства вводят индивидуальные национальные ограничения, карантинные требования и меры тестирований, которые в первую очередь отвечают национальным эпидемиологическим оценкам и национальным мерам по охране здоровья. Часто об этих мероприятиях путешественники узнают в последний момент.



Также сообщается, что до 13 сентября трафик в Европе за месяц уже снизился на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что уже на 13 процентных пунктов ниже предыдущего прогноза Евроконтроля с цифрой -40% на весь сентябрь.



