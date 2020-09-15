Германия готова потратить 9 млрд евро на производство водорода

Германия готова потратить 9 млрд евро на производство водорода

Правительство Германии выделило на развитие водородной отрасли 9 млрд евро. Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на DW.

Германия намерена расширить роль "зеленого" водорода, чтобы уменьшить зависимость страны от угля. Преимуществом водорода является то, что, в отличие от других форм энергии из возобновляемых источников, его легче хранить и можно делать это в течение длительного периода.

Правительство Германии объявило, что до 2030 года намерено достичь 5 гигаватт (ГВт) производственной мощности водорода, а еще 5 ГВт – через десять лет.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что план заключается в использовании "зеленого" водорода там, где он имеет наибольшее значение и там, где он должен иметь наибольший эффект. Он обратил внимание на "необходимость Германии изготавливать климат-нейтральную сталь".

Также министр признал, что невозможно получить достаточное количество водорода из возобновляемых источников энергии на внутреннем рынке. Поэтому важно наладить импорт со странами, которые активно развивают ветровую и солнечную энергетику.

Министр развития Герд Мюллер напомнил о "водородном союзе" с Марокко и планах строительства первого на африканском континенте завода по генерации "зеленого" водорода.

Из 9 млрд евро, выделенных на стимулирование развития "зеленого" водорода в Германии, 2 млрд евро пойдет на развитие партнерства с другими странами.

Между тем отдельные регионы Германии уже готовятся к тому, чтобы развивать новые объекты "зеленого" водорода. Например, Гамбург, объявил о планах в сентябре построить крупнейший в мире завод для изготовления водорода путем электролиза мощностью 100 мегаватт.

В Баварии создали исследовательский центр водорода, к которому присоединились крупнейшие производители автомобилей – Audi и BMW вместе с Siemens и поставщиком энергии Bayernwerk.

МинПром


МинПром по материалам Бизнес Цензор

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