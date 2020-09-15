Глава НБУ: Признание неконституционным закона о Фонде гарантирования не имеет никаких оснований

Признание закона о системе гарантирования вкладов физических лиц неконституционным не имеет никаких оснований. Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко на заседании Конституционного Суда относительно системы гарантирования вкладов физлиц, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Глава НБУ: Признание неконституционным закона о Фонде гарантирования не имеет никаких оснований
Фото: nabludatel.od.ua

Шевченко о законе

Цель закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц» всегда была и остается неизменной — защищать права и интересы граждан, вкладывающих средства в украинские банки. Фонд гарантирования вкладов создавался для повышения доверия к банковской системе. С этой задачей он успешно справился.

Нормы закона защитили почти 2 млн вкладчиков. В течение 2014-2020 годов им было выплачено более 90 млрд грн гарантированного государством возмещения", — подчеркнул Шевченко.

Признание закона неконституционным не имеет никаких оснований.

"Во-первых, полномочия НБУ и Фонда гарантирования вкладов четко разграничены на законодательном уровне. Они не противоречат друг другу и не содержат дублирующих положений.

Во-вторых, Фонд гарантирования вкладов подотчетен Верховной Раде, Кабмину и Национальному банку. Представители этих госорганов участвуют в деятельности высшего органа управления Фонда — его административного совета. Утверждение, что Фонд никому не подчиняется, — ошибочно.В-третьих, закон позволил ускорить сроки удовлетворения требований вкладчиков и возмещать им средства оперативно", — пояснили в Нацбанке.

"В-четвертых, принцип равенства вкладчиков банков строго соблюдается, а не нарушается, как утверждается в представлении. В-пятых, в течение 2015-2020 годов в закон неоднократно вносились законодательные изменения вследствие принятия двенадцати законов. Все изменения были направлены на совершенствование норм и защиту интересов вкладчиков.

В-шестых, закон обеспечил выполнение международных обязательств Украины перед Европейским Союзом, Международным валютным фондом и Всемирным банком. Признание закона неконституционным навредит репутации страны", — добавили в регуляторе.

Почему Фонд гарантирования оказался в опасности

Как писал «Минфин», Конституционный суд возобновил рассмотрение дела о соответствии Конституции закона «О системе гарантирования вкладов физлиц».

Если КСУ удовлетворит конституционное представление в полном объеме, институт системы гарантирования вкладов окажется вне правового поля.

«Если это решение будет иметь ретроспективное действие и будет распространено на весь период с момента возникновения Фонда гарантирования, деятельность ФГВФЛ за все годы будет признана незаконной», — объясняет замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

С отменой закона, риск для вкладчиков возрастет, а их цена не будет снижаться. В этом случае не стоит рассчитывать и на снижение стоимости кредитов, включая ипотеку.

К чему может привести решение КСУ

Решение КСУ может привести, в частности:

  • к невозможности вывода неплатежеспособных банков с рынка и удовлетворения требований вкладчиков и других кредиторов таких банков;
  • отмене требований к связанным с неплатежеспособными банками лицам относительно возмещения ущерба банку и его кредиторам;
  • невозможности выполнения Украиной взятых на себя обязательств в рамках действующих международных программ и меморандумов.

Кроме того, под вопросом окажется и легитимность решений ФГВФЛ со дня принятия закона, в том числе тех, что касаются Приватбанка, отмечают в письме.

Предыстория

15 сентября Конституционный суд продолжил рассмотрение дела о конституционности закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

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