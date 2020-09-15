НБУ продолжает «чистить» небанковский рынок

НБУ исключил две компании из государственного реестра финучреждений, сообщил регулятор на своем сайте.

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Решения об исключении из реестра компаний ООО «ФК „Конверсинвест“ и ООО „ФК “Фингарант» были приняты комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг Национального банка Украины.

В НБУ отметили, что обе компании покидают рынок по собственной инициативе.

Что известно о рынке небанковских финансовых услуг

Всего на рынке учитывается 2084 участников небанковского финансового рынка, в состав которых входят:

• 196 рисковых (non-life) и 19 лайфовых страховщиков;

• 63 страховых брокера;

• 1031 финансовая компания, имеющие лицензии на кредитование, лизинг, факторинг, предоставление гарантий, перевод средств и обмен валют;

• 327 кредитных союзов;

• 144 лизинговые компании;

• 304 ломбарда.

Согласно Закону о сплите, вступившем в силу 01 июля 2020 года:

• НБУ стал регулятором небанковских финучреждений: страховых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов, лизинговых компаний;

• НКЦБФР – регулятором для фондов финансирования строительства и фондов операций с недвижимостью, негосударственных пенсионных фондов и их администраторов. Нацкомфинуслуг будет ликвидирована.

Имплементация Закона о сплите было одним из требований Международного валютного фонда.