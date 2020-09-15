НБУ продолжает «чистить» небанковский рынок
НБУ исключил две компании из государственного реестра финучреждений,
Решения об исключении из реестра компаний ООО «ФК „Конверсинвест“ и ООО „ФК “Фингарант» были приняты комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг Национального банка Украины.
В НБУ отметили, что обе компании покидают рынок по собственной инициативе.
Что известно о рынке небанковских финансовых услуг
Всего на рынке учитывается 2084 участников небанковского финансового рынка, в состав которых входят:
• 196 рисковых (non-life) и 19 лайфовых страховщиков;
• 63 страховых брокера;
• 1031 финансовая компания, имеющие лицензии на кредитование, лизинг, факторинг, предоставление гарантий, перевод средств и обмен валют;
• 327 кредитных союзов;
• 144 лизинговые компании;
• 304 ломбарда.
Согласно Закону о сплите, вступившем в силу 01 июля 2020 года:
• НБУ стал регулятором небанковских финучреждений: страховых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов, лизинговых компаний;
• НКЦБФР – регулятором для фондов финансирования строительства и фондов операций с недвижимостью, негосударственных пенсионных фондов и их администраторов. Нацкомфинуслуг будет ликвидирована.
Имплементация Закона о сплите было одним из требований Международного валютного фонда.