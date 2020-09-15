Дефицит госбюджета-2020 может оказаться ниже планового показателя — ICU
Дефицит госбюджета на 2020 год может оказаться меньшим заложенных в закон о госбюджете 7,5% ВВП в связи с высоким недофинансированием расходной части. Такое мнение высказал старший финансовый аналитик Тарас Котович в ходе онлайн-презентации обновленного экономического прогноза инвестгруппы ICU.
Что прогнозируют
«Мы ожидаем, что в номинальном выражении дефицит бюджета будет меньшим, чем это заложено законом. Предусмотренный объем финансирования, весьма вероятно, вообще не придется привлекать, поскольку расходы финансируются не очень высокими темпами», — сказал Котович.
Аналитик допускает, что Минфин прибегнет к выпуску еврооблигаций до конца этого года — для финансирования бюджета в 2021 году. Соответствующие поправки в законодательство в прошлом году позволили Минфину привлекать финансирование на будущий год, напомнил он.
«Расходная часть выполняется очень медленно… Если брать план на год, то расходы выполнены приблизительно на 24% от плана, — уточнил эксперт. — При этом отставание от плана по доходам составляет около 5%».
Как подчеркнул Котович, на ситуацию могло повлиять низкое финансирование дефицита бюджета, при этом основное недофинансирование — по капитальным расходам.
Предполагаемый дефицит бюджета
- Кабмин заложил в проект госбюджета на 2021 год 270,35 миллиардов предельного объема дефицита.
- Минфин закладывает доходы госбюджета в сумме 1,017 триллиона гривен, расходы — 1,33 триллиона гривен.
- Дефицит государственного бюджета в январе-июле 2020 года составил 51,2 млрд грн, в том числе по общему фонду — 57 млрд грн при плане в 100,8 млрд грн.