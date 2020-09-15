Каждый второй денежный перевод из-за границы украинцы получают через мобильный банк

Каждый второй денежный перевод, который украинцы в течение 2020 получили из-за рубежа с помощью Приватбанка, было выплачено через мобильный банк Приват24. Об этом сообщила пресс служба банка в телеграм-канале.

Фото: psm7.com

Сколько переводов получено

За 8 месяцев 2020 году доля переводов, полученных через мобайл Приват24, выросла по сравнению с таким же периодом 2019 с 35% до 48%, сообщает пресс-служба.

По данным банка, за последний год доля переводов, получаемых наличными в кассе банка, упала на 13% — с 37% до 24%. Всего на сегодня через дистанционные каналы обслуживания: интернет-банк, терминалы самообслуживания и банкоматы банка оплачивается 76% иностранных переводов.

С начала 2020 года международные переводы через сервисы Приватбанка, доля которого по данным НБУ в общем объеме выплат денежных переводов в стране составляет 54%, получили 1,3 млн украинцев, что на 14% больше по сравнению с 2019 годом.

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