Приватбанк выставил на продажу 4 квартиры в Днепре

Приватбанк выставил на электронный аукцион OpenMarket (СЕТАМ) 4 квартиры в ЖК «Фестивальный» на голландские аукционы. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Приватбанк выставил на продажу 4 квартиры в Днепре
Фото: delo.ua

Жилой комплекс «Фестивальный» в Днепре расположен в историческом центре, в Соборном районе, который отличается прекрасно развитой инфраструктурой.

Цена лота

Цены на квартиры стартуют от 3058594 грн.
Шаг снижения цены составляет 1%.

Дата проведения аукционов

Дата проведения аукционов: 23 сентября 2020.

Напомним

  • 9 сентября Приватбанк выставил на аукцион отель и офисные помещения в центре Херсона за 52 млн грн.

  • ГП «СЕТАМ», начиная 2015 года, провело более 63 тыс. успешных аукционов по реализации арестованного имущества на 9,3 млрд грн.

  • С 2016 года на электронном аукционе OpenMarket провели 14774 аукциона и реализовали залоговое имущество банков и других партнеров на 3 млрд грн.

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