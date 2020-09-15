Приватбанк выставил на продажу 4 квартиры в Днепре

Приватбанк выставил на электронный аукцион OpenMarket (СЕТАМ) 4 квартиры в ЖК «Фестивальный» на голландские аукционы. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Фото: delo.ua

Жилой комплекс «Фестивальный» в Днепре расположен в историческом центре, в Соборном районе, который отличается прекрасно развитой инфраструктурой.

Цена лота

Цены на квартиры стартуют от 3058594 грн.

Шаг снижения цены составляет 1%.

Дата проведения аукционов

Дата проведения аукционов: 23 сентября 2020.

Напомним