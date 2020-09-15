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2020-09-15
Приватбанк выставил на продажу 4 квартиры в Днепре
Приватбанк выставил на электронный аукцион OpenMarket (СЕТАМ) 4 квартиры в ЖК «Фестивальный» на голландские аукционы. Об этом сообщается на сайте аукциона.
Фото: delo.ua
Жилой комплекс «Фестивальный» в Днепре расположен в историческом центре, в Соборном районе, который отличается прекрасно развитой инфраструктурой.
Цена лота
Цены на квартиры стартуют от 3058594 грн.
Шаг снижения цены составляет 1%.
Дата проведения аукционов
Дата проведения аукционов: 23 сентября 2020.
Напомним
- 9 сентября Приватбанк выставил на аукцион отель и офисные помещения в центре Херсона за 52 млн грн.
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ГП «СЕТАМ», начиная 2015 года, провело более 63 тыс. успешных аукционов по реализации арестованного имущества на 9,3 млрд грн.
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С 2016 года на электронном аукционе OpenMarket провели 14774 аукциона и реализовали залоговое имущество банков и других партнеров на 3 млрд грн.