До конца года курс гривны достигнет 29-30 грн/$ — прогноз ICU

В конце этого года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 29-30 грн/$ и в дальнейшем гривня продолжит девальвировать до 29,5-30,5 грн/$. Об этом рассказал глава департамента по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко во время онлайн-презентации макроэкономических прогнозов.

Среди факторов, которые будут давить на гривну, Мартыненко назвал рост девальвационных ожиданий, рост бюджетных расходов, а также возврат к дефициту текущего счета.

В следующем году будет происходить постепенное восстановление цен на энергоносители и снижение цен на металлургическую продукцию негативно влиять на торговый баланс Украины.

По прогнозу Мартыненко, в следующем году дефицит текущего счета составит $3,7 млрд или 2,4% ВВП.

Благоприятные факторы для гривны

По прогнозу Мартыненко в 2020 г. профицит текущего счета составит $ 6,2 млрд или 4,2% ВВП.

Такие показатели обеспечены сокращением спроса на импорт, ограничением путешествий, и устойчивостью денежных переводов из-за рубежа.

Курс уже снижается

По состоянию на 15 сентября Нацбанк установил официальный курс гривны на уровне 28,0003 грн/$. Таким образом регулятор понизил курс на 10 коп. по сравнению с предыдущим днем.

По прогнозам экспертов, сегодня гривна продолжит ослабление на валютных торгах

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