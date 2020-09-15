Проект госбюджета предусматривает значительное увеличение налоговых сборов

Проект госбюджета на 2021 год предусматривает значительное увеличение налоговых поступлений по сравнению с планом бюджета на 2020 год — на 145 миллиардов гривен. Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики, передает ЭП.

Проект госбюджета предусматривает значительное увеличение налоговых сборов
Фото: faynatown.kiev.ua

Какие поступления должны вырасти

  • НДФЛ (налог на доходы физлиц) — на 28 млрд грн, или +25%. Здесь отобразится эффект от двойного повышения минимальных зарплат и должностных окладов работников, с увеличением отчислений как ЕСВ, так и НДФЛ и военного сбора.
  • НДС с произведенных в Украине товаров — на 68%, с плановых 77,4 млрд грн в 2020 году до 130,5 млрд грн в 2021 году.

«В этом вопросе (сбор НДС — ред.) основания для такого бешеного оптимизма у Минфина есть: по результатам января-июля 2020 года Минфин почти выполнил годовой план по поступлениям внутреннего НДС при годовом плане в 77,4 млрд грн собрано 59 млрд грн. При сохранении такой динамики, поступления от этого вида НДС может достичь 110 млрд грн до конца 2020 года», — говорится в сообщении.

  • НДС с ввезенных в Украину товаров в следующем году должны вырасти до 332 млрд грн, или на 28,7 млрд грн или +9,5% по сравнению с планом-2020.

«И все бы хорошо, если бы не тот факт, что за 7 месяцев 2020 года поступления от „ввозного“ НДС составили всего 139 млрд грн, или только 46% от годового плана. При сохранении такой тенденции, по результатам 2020 года поступления по ввозному НДС достигнут лишь около 242 млрд грн (вместо ожидаемых 303,8 млрд грн в Законе о госбюджете-2020», — предупреждают эксперты.

Если такой прогноз по динамике ввозного НДС сбудется, это будет означать, что правительство закладывает рост поступлений от этого налога в 2021 году на 37%.

По мнению аналитиков КШЭ, это может свидетельствовать либо о том, что Минфин не учитывает данный риск или имеет «план Б» по его минимизации, или же о намерении правительства значительно пересмотреть налоговое законодательство.

Ранее сообщалось

  • В зарегистрированном проекте госбюджета на 2021 год доходы ожидаются на уровне 1,071 трлн грн. Это на 93 млрд грн, или 9,5% больше по сравнению с планом 2020 года.

  • Расходы ожидаются в размере 1350 млрд грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Семья Суркисов стала полноценным владельцем А-БанкаСемья Суркисов стала полноценным владельцем А-Банка
“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”
Южный ГОК увеличил выпуск концентратаЮжный ГОК увеличил выпуск концентрата
Приватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллионаПриватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллиона
Bank of America допускает задержку транша МВФBank of America допускает задержку транша МВФ
Блок рекламы


Похожие новости
Проект госбюджета-2021: НБУ должен перечислить 33 миллиарда прибылиПроект госбюджета-2021: НБУ должен перечислить 33 миллиарда прибыли
Проект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд гривен на ремонт дорог, - МарченкоПроект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд гривен на ремонт дорог, - Марченко
Богдан Моторс потребовал от Рады ускорить принятие законопроекта о локализацииБогдан Моторс потребовал от Рады ускорить принятие законопроекта о локализации
Увеличение спроса в Индии привело к снижению экспорта прокатаУвеличение спроса в Индии привело к снижению экспорта проката
Кабмин выделил 30 миллионов гривен на проект аэропорта на ЗакарпатьеКабмин выделил 30 миллионов гривен на проект аэропорта на Закарпатье
Проект госбюджета-2021 предусматривает дефицит в 6% ВВП — ШмыгальПроект госбюджета-2021 предусматривает дефицит в 6% ВВП — Шмыгаль
В Кабмине рассказали, какой дефицит заложили в проект бюджета-2021В Кабмине рассказали, какой дефицит заложили в проект бюджета-2021
Газпром начал работу над проектом Сила Сибири-2Газпром начал работу над проектом Сила Сибири-2
Кабмин подаст проект госбюджета-2021 до 15 сентябряКабмин подаст проект госбюджета-2021 до 15 сентября
АМКР потратит 700 млн долл. на крупные проекты с экологической составляющейАМКР потратит 700 млн долл. на крупные проекты с экологической составляющей
Последние новости
Подгружаем последние новости