Проект госбюджета предусматривает значительное увеличение налоговых сборов

Проект госбюджета на 2021 год предусматривает значительное увеличение налоговых поступлений по сравнению с планом бюджета на 2020 год — на 145 миллиардов гривен. Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики, передает ЭП.

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Какие поступления должны вырасти

НДФЛ (налог на доходы физлиц) — на 28 млрд грн, или +25%. Здесь отобразится эффект от двойного повышения минимальных зарплат и должностных окладов работников, с увеличением отчислений как ЕСВ, так и НДФЛ и военного сбора.

— на 28 млрд грн, или +25%. Здесь отобразится эффект от двойного повышения минимальных зарплат и должностных окладов работников, с увеличением отчислений как ЕСВ, так и НДФЛ и военного сбора. НДС с произведенных в Украине товаров — на 68%, с плановых 77,4 млрд грн в 2020 году до 130,5 млрд грн в 2021 году.

«В этом вопросе (сбор НДС — ред.) основания для такого бешеного оптимизма у Минфина есть: по результатам января-июля 2020 года Минфин почти выполнил годовой план по поступлениям внутреннего НДС при годовом плане в 77,4 млрд грн собрано 59 млрд грн. При сохранении такой динамики, поступления от этого вида НДС может достичь 110 млрд грн до конца 2020 года», — говорится в сообщении.

НДС с ввезенных в Украину товаров в следующем году должны вырасти до 332 млрд грн, или на 28,7 млрд грн или +9,5% по сравнению с планом-2020.

«И все бы хорошо, если бы не тот факт, что за 7 месяцев 2020 года поступления от „ввозного“ НДС составили всего 139 млрд грн, или только 46% от годового плана. При сохранении такой тенденции, по результатам 2020 года поступления по ввозному НДС достигнут лишь около 242 млрд грн (вместо ожидаемых 303,8 млрд грн в Законе о госбюджете-2020», — предупреждают эксперты.

Если такой прогноз по динамике ввозного НДС сбудется, это будет означать, что правительство закладывает рост поступлений от этого налога в 2021 году на 37%.

По мнению аналитиков КШЭ, это может свидетельствовать либо о том, что Минфин не учитывает данный риск или имеет «план Б» по его минимизации, или же о намерении правительства значительно пересмотреть налоговое законодательство.

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