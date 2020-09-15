Суд разблокировал назначение руководителя Ощадбанка
Суд удовлетворил ходатайство Сергея Наумова и разблокировал назначение руководителя Ощадбанка. Об этом говорится в решении Печерского райсуда Киева, сообщает Finbalance.
Решения суда
Суд отменил свой вердикт о приостановке решения набсовета Ощадбанка о признании Сергея Наумова победителем конкурса на должность главы правления банка.
Также суд отменил решение о запрете органам управления госбанка назначать Наумова на указанную должность.
Напомним, что постановление Печерского райсуда Киева от 25 июня 2020 года о блокировании назначения Наумова на должность главы правления Ощадбанка было принято по требованию Геннадия Хелемского — одного из участников конкурса на должность главы правления Ощадбанка.
В своем иске к Ощадбанку Хелемский оспаривал результаты упомянутого конкурса.
Предыстория
- 5 марта Ощадбанк объявил конкурс на должность председателя правления.
- Большинством голосов победу в конкурсе на главу правления Ощадбанка одержал действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.
- Результаты первого конкурса были отменены по «непредсказуемым внешним обстоятельствам», так как в них побеждал действующий глава Ощадбанка Андрей Пышный.
- В августе 2019 года Нацбанк отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета Ощада, которые начали работу в июне.
- Одна из причин – процедура переизбрания главой банка Андрея Пышного без объявления конкурса.
- Наумов ранее был главой Укрсиббанка, а также главой Правэкс банка.