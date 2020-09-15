Суд разблокировал назначение руководителя Ощадбанка

Суд удовлетворил ходатайство Сергея Наумова и разблокировал назначение руководителя Ощадбанка. Об этом говорится в решении Печерского райсуда Киева , сообщает Finbalance.

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Решения суда

Суд отменил свой вердикт о приостановке решения набсовета Ощадбанка о признании Сергея Наумова победителем конкурса на должность главы правления банка.

Также суд отменил решение о запрете органам управления госбанка назначать Наумова на указанную должность.

Напомним, что постановление Печерского райсуда Киева от 25 июня 2020 года о блокировании назначения Наумова на должность главы правления Ощадбанка было принято по требованию Геннадия Хелемского — одного из участников конкурса на должность главы правления Ощадбанка.

В своем иске к Ощадбанку Хелемский оспаривал результаты упомянутого конкурса.

Предыстория

5 марта Ощадбанк объявил конкурс на должность председателя правления.

Большинством голосов победу в конкурсе на главу правления Ощадбанка одержал действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.

Результаты первого конкурса были отменены по «непредсказуемым внешним обстоятельствам», так как в них побеждал действующий глава Ощадбанка Андрей Пышный.