В Швейцарии обсуждают создание крупнейшего банка в Европе

Главы крупнейших швейцарских банков UBS и Credit Suisse изучают возможность слияния. В случае успеха переговоров объединенный банк станет одним из крупнейших в Европе. Об этом сообщило издание Inside Paradeplatz, передает ЭП.

Фото: reuters.com

Что известно

Главный инициатор проекта слияния — председатель совета директоров UBS Аксель Вебер, который рассчитывает возглавить совет директоров объединенного банка, в то время как CEO будет выходцем из Credit Suisse. По словам одного из источников издания, Вебер с помощью этой сделки хочет «воздвигнуть себе памятник».

По данным источников издания, соглашение может быть достигнуто к началу следующего года, а к концу 2021 года объединенный холдинг уже должен начать функционировать.

Источник издания в консалтинговой компании Mckinsey заверил, что объединенный банк «затмит все, что существовало в европейском финансовом центре», а новый банк станет ведущим финансовым гигантом в континентальной Европе и составит конкуренцию англо-азиатскому HSBC и американским банкам.

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