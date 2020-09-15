Укрэксимбанк получил 515 миллионов рефинансирования

Государственный Укрэксимбанк по итогам тендера 11 сентября привлек кредит рефинансирования на сумму 515 млн грн под 6% годовых на срок до 5 лет. Информация о результатах тендера опубликована на сайте НБУ.

Фото: antikor.com.ua

Кто получил рефинанс

Таскомбанк — 500 млн грн

Кредобанк — 450 млн грн,

РВС Банка — 303 980 000 грн

Радабанк — 80 млн грн

Укрстройинвестбанк — 48 млн грн

Украинский банк реконструкции и развития — 12 млн грн.

В общем, с 8 мая НБУ провел пять таких на общую сумму около 16,37 млрд грн.

Кроме того, начиная с 30 апреля, НБУ провел 17 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 16,16 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте Нацбанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 18 сентября.

Напомним