Укрэксимбанк получил 515 миллионов рефинансирования

Государственный Укрэксимбанк по итогам тендера 11 сентября привлек кредит рефинансирования на сумму 515 млн грн под 6% годовых на срок до 5 лет. Информация о результатах тендера опубликована на сайте НБУ.

Укрэксимбанк получил 515 миллионов рефинансирования
Фото: antikor.com.ua

Кто получил рефинанс

Таскомбанк — 500 млн грн
Кредобанк — 450 млн грн,
РВС Банка — 303 980 000 грн
Радабанк — 80 млн грн
Укрстройинвестбанк — 48 млн грн
Украинский банк реконструкции и развития — 12 млн грн.

В общем, с 8 мая НБУ провел пять таких на общую сумму около 16,37 млрд грн.

Кроме того, начиная с 30 апреля, НБУ провел 17 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 16,16 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте Нацбанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 18 сентября.

Напомним

  • 31 августа Национальный банк удовлетворил заявки трех банков на рефинансирование сроком на 84 дня на общую сумму 930 млн грн по процентной ставке 6% годовых.
  • 21 августа Национальный банк предоставил Авангард Банку 60 млн грн рефинансирования под 6% на срок до 84 дней.
  • 17 августа НБУ рефинансировал банков на 4,7 млрд грн. Большая часть ушла в Укрэксимбанк.

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