Проект госбюджета-2021: НБУ должен перечислить 33 миллиарда прибыли

Национальный банк в 2021 году должен перечислить в госбюджет 33 млрд грн прибыли за текущий год. Об этом говорится в проектах государственного бюджета на следующий год,сообщает FinClub.

Это на 9,7 млрд грн или 22,8% меньше, чем НБУ перечислил в текущем году.

Отчисления НБУ в бюджет сокращаются уже несколько лет.

Напомним

2 апреля 2020 Национальный банк перечислил почти 42,72 млрд грн своей прибыли в государственный бюджет.

31 марта Совет Национального банка утвердил прибыль НБУ для перечисления в госбюджет на уровне 42,7 млрд грн.

В 2019 году НБУ перечислил в госбюджет свою прибыль (превышение доходов над расходами) в размере 64,9 млрд грн, а в 2020 году — 42,7 млрд грн (на 22,2 млрд грн или 34,2% меньше).