Нацбанк предлагает правительству частично компенсировать проценты по ипотекам
Национальный банк предлагает правительству ввести частичную компенсацию процентной ставки по ипотеке. Об этомсообщили Интерфакс-Украина в пресс-службе регулятора.
Что говорит регулятор
«Для большей части заемщиков, в частности для молодых семей без долгой положительной кредитной истории, кредиты по ставке в 10% все еще не всегда доступны, хотя они уже есть на рынке… Предлагаемые НБУ меры предусматривают частичную компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам или частичное покрытие государством кредитных рисков банков», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что ипотеку под 10% банки чаще предлагают давним клиентам с высоким уровнем надежности, который определяется внутренними методиками финучреждений.
«Нужно понимать, что из-за высоких рисков банки неохотно идут в этот сегмент», — пояснила пресс-служба.
Что предлагает НБУ
В сообщении отмечается, что механизм применения программы для активизации ипотечного кредитования должен предусматривать достаточно мер по минимизации рисков для финансовой стабильности, поскольку остаются актуальными проблемы наличия «пробелов» на рынке недвижимости в части защиты прав инвесторов и кредиторов.
В то же время такая программа могла бы дать дополнительный импульс снижению стоимости ипотеки к более доступному уровню, добавили в пресс-службе.
Глава НБУ о стоимости кредитов
«Еще в декабре стоимость ипотеки составляла 19-20%, а сегодня банки уже предлагают программы менее 10%, отдельные частные банки под 12-13%.
Я уверен, что тренд будет сохраняться. Если Национальный банк будет поддерживать, то ставки будут снижаться, и для населения, и для юридических лиц», — отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.
Кроме того, по словам Шевченко, непрозрачные схемы финансирования среди застройщиков является одной из ключевых причин, почему банки не спешат активно работать с ипотекой.
Напомним
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Ранее первый заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова заявила, что «2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования».
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Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что ставки по ипотеке снизят до 10% годовых уже в сентябре 2020 года: «Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень трудная задача, но уже реальная», — заявил Зеленский.
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По итогам 4 квартала 2019 года банки снизили ставки для потребительских кредитов и кредитов на покупку авто, в то же время ипотека подорожала.
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В настоящее время средние ставки по кредитам для физических лиц в банках составляют около 35% годовых, для предпринимателей — 15-19% годовых. Ставки по ипотеке на начало 2020 года составляют 18-25% годовых.
Какие банки предлагают дешевую ипотеку
В феврале Приватбанк объявил о значительном снижении ставок по всем программам кредитования покупки жилья.
Ощадбанк обновил ипотечные программы, снизив процентные ставки по кредитам в диапазоне от 3 до 4,49 п.п.