Нацбанк предлагает правительству частично компенсировать проценты по ипотекам

Национальный банк предлагает правительству ввести частичную компенсацию процентной ставки по ипотеке. Об этомсообщили Интерфакс-Украина в пресс-службе регулятора.

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Что говорит регулятор

«Для большей части заемщиков, в частности для молодых семей без долгой положительной кредитной истории, кредиты по ставке в 10% все еще не всегда доступны, хотя они уже есть на рынке… Предлагаемые НБУ меры предусматривают частичную компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам или частичное покрытие государством кредитных рисков банков», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что ипотеку под 10% банки чаще предлагают давним клиентам с высоким уровнем надежности, который определяется внутренними методиками финучреждений.

«Нужно понимать, что из-за высоких рисков банки неохотно идут в этот сегмент», — пояснила пресс-служба.

Что предлагает НБУ

В сообщении отмечается, что механизм применения программы для активизации ипотечного кредитования должен предусматривать достаточно мер по минимизации рисков для финансовой стабильности, поскольку остаются актуальными проблемы наличия «пробелов» на рынке недвижимости в части защиты прав инвесторов и кредиторов.

В то же время такая программа могла бы дать дополнительный импульс снижению стоимости ипотеки к более доступному уровню, добавили в пресс-службе.

Глава НБУ о стоимости кредитов

«Еще в декабре стоимость ипотеки составляла 19-20%, а сегодня банки уже предлагают программы менее 10%, отдельные частные банки под 12-13%.

Я уверен, что тренд будет сохраняться. Если Национальный банк будет поддерживать, то ставки будут снижаться, и для населения, и для юридических лиц», — отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Кроме того, по словам Шевченко, непрозрачные схемы финансирования среди застройщиков является одной из ключевых причин, почему банки не спешат активно работать с ипотекой.

Напомним

Ранее первый заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова заявила, что «2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования».

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что ставки по ипотеке снизят до 10% годовых уже в сентябре 2020 года: «Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень трудная задача, но уже реальная», — заявил Зеленский.

По итогам 4 квартала 2019 года банки снизили ставки для потребительских кредитов и кредитов на покупку авто, в то же время ипотека подорожала.

В настоящее время средние ставки по кредитам для физических лиц в банках составляют около 35% годовых, для предпринимателей — 15-19% годовых. Ставки по ипотеке на начало 2020 года составляют 18-25% годовых.

Какие банки предлагают дешевую ипотеку

В феврале Приватбанк объявил о значительном снижении ставок по всем программам кредитования покупки жилья.

Ощадбанк обновил ипотечные программы, снизив процентные ставки по кредитам в диапазоне от 3 до 4,49 п.п.