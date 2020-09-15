На выплаты по госдолгу в 2021 году направят полтриллиона гривен

Утвержденный Кабмином проект госбюджета на 2021 год предусматривает, что Украина направит на погашение и обслуживание госдолга 599,8 миллиарда гривен. Об этом во время брифинга заявил министр финансов Сергей Марченко.

Фото: belta.by

Сколько направят на погашение госдолга

Согласно проекту бюджета, 439,3 миллиарда гривен направят на погашение госдолга, а 160,5 миллиарда гривен - на обслуживание.

Из указанных почти 600 миллиардов гривен расходов на обслуживание и погашение госдолгов:

2,4 миллиарда гривен составляют выплаты по официальным займам;

43,8 миллиарда гривен - по займам международных финансовых организаций;

112,3 миллиарда гривен - по коммерческим займам;

112 миллиардов гривен — выплаты по облигациям государственного займа в иностранной валюте;

328,6 миллиарда гривень — выплаты по ОВГЗ в гривне.

В государственном бюджете на 2020 год предусмотрено 423 млрд гривен на погашение госдолга.

Напомним