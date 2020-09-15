На выплаты по госдолгу в 2021 году направят полтриллиона гривен

Утвержденный Кабмином проект госбюджета на 2021 год предусматривает, что Украина направит на погашение и обслуживание госдолга 599,8 миллиарда гривен. Об этом во время брифинга заявил министр финансов Сергей Марченко.

На выплаты по госдолгу в 2021 году направят полтриллиона гривен
Фото: belta.by

Сколько направят на погашение госдолга

Согласно проекту бюджета, 439,3 миллиарда гривен направят на погашение госдолга, а 160,5 миллиарда гривен - на обслуживание.

Из указанных почти 600 миллиардов гривен расходов на обслуживание и погашение госдолгов:

  • 2,4 миллиарда гривен составляют выплаты по официальным займам;
  • 43,8 миллиарда гривен - по займам международных финансовых организаций;
  • 112,3 миллиарда гривен - по коммерческим займам;
  • 112 миллиардов гривен — выплаты по облигациям государственного займа в иностранной валюте;
  • 328,6 миллиарда гривень — выплаты по ОВГЗ в гривне.

В государственном бюджете на 2020 год предусмотрено 423 млрд гривен на погашение госдолга.

Напомним

  • В июле 2020 года совокупный госдолг Украины вырос на 3,79% в гривне — до 2,355 трл грн, а в долларовом эквиваленте — на 0,04%, до $85,05 млрд.
  • Гарантированный государством долг в июле 2020 увеличился на 5,98% — до 282,55 млрд грн, в долларах — на 2,14%, до $10,2 млрд. В том числе внешний — на 6,72%, до 260,87 млрд грн, в долларах — на 2,84%, до $9,42 млрд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Семья Суркисов стала полноценным владельцем А-БанкаСемья Суркисов стала полноценным владельцем А-Банка
“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”
Южный ГОК увеличил выпуск концентратаЮжный ГОК увеличил выпуск концентрата
Приватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллионаПриватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллиона
Bank of America допускает задержку транша МВФBank of America допускает задержку транша МВФ
Блок рекламы


Похожие новости
Проект госбюджета-2021: НБУ должен перечислить 33 миллиарда прибылиПроект госбюджета-2021: НБУ должен перечислить 33 миллиарда прибыли
Более 1,111 млрд гривен от приватизации отеля “Днепр” поступили в ГосбюджетБолее 1,111 млрд гривен от приватизации отеля “Днепр” поступили в Госбюджет
Проект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд гривен на ремонт дорог, - МарченкоПроект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд гривен на ремонт дорог, - Марченко
На 13 истощенных месторождений Львовщины направят 1 млрд грн инвестицийНа 13 истощенных месторождений Львовщины направят 1 млрд грн инвестиций
S&P прогнозирует спад экономики Украины на 6% в 2020 годуS&P прогнозирует спад экономики Украины на 6% в 2020 году
Суд отказал в иске "Укрэнерго" к ДТЭК по взысканию 426 млн гривенСуд отказал в иске "Укрэнерго" к ДТЭК по взысканию 426 млн гривен
Компании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиардаКомпании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиарда
В бюджет на 2021 год заложен курс 29,1 грн за долларВ бюджет на 2021 год заложен курс 29,1 грн за доллар
“Контактному центру Киева” за 3 млн гривен помогут принимать звонки“Контактному центру Киева” за 3 млн гривен помогут принимать звонки
Фонд гарантирования вкладов начинает выплаты средств вкладчикам банка "Аркада"Фонд гарантирования вкладов начинает выплаты средств вкладчикам банка "Аркада"
Последние новости
Подгружаем последние новости