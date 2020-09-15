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2020-09-15
На выплаты по госдолгу в 2021 году направят полтриллиона гривен
Утвержденный Кабмином проект госбюджета на 2021 год предусматривает, что Украина направит на погашение и обслуживание госдолга 599,8 миллиарда гривен. Об этом во время брифинга заявил министр финансов Сергей Марченко.
Фото: belta.by
Сколько направят на погашение госдолга
Согласно проекту бюджета, 439,3 миллиарда гривен направят на погашение госдолга, а 160,5 миллиарда гривен - на обслуживание.
Из указанных почти 600 миллиардов гривен расходов на обслуживание и погашение госдолгов:
- 2,4 миллиарда гривен составляют выплаты по официальным займам;
- 43,8 миллиарда гривен - по займам международных финансовых организаций;
- 112,3 миллиарда гривен - по коммерческим займам;
- 112 миллиардов гривен — выплаты по облигациям государственного займа в иностранной валюте;
- 328,6 миллиарда гривень — выплаты по ОВГЗ в гривне.
В государственном бюджете на 2020 год предусмотрено 423 млрд гривен на погашение госдолга.
Напомним
- В июле 2020 года совокупный госдолг Украины вырос на 3,79% в гривне — до 2,355 трл грн, а в долларовом эквиваленте — на 0,04%, до $85,05 млрд.
- Гарантированный государством долг в июле 2020 увеличился на 5,98% — до 282,55 млрд грн, в долларах — на 2,14%, до $10,2 млрд. В том числе внешний — на 6,72%, до 260,87 млрд грн, в долларах — на 2,84%, до $9,42 млрд.