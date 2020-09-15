Кристин Лагард рассказала о перспективах цифрового евро

Решение о введении цифрового евро пока не принято. Об этом сообщила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на конференции Бундесбанка Германии по банковскому делу и платежам в цифровом мире, передает Reuters.

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ЕС нужен цифровой евро

Лагард отметила, что ЕС не может позволить себе отставать в разработке цифровых методов оплаты. Она предположила, что руководители центральных банков еврозоны близки к принятию решения о том, следует ли продолжать разработку цифровой валюты центрального банка (CBDC).

«Европа отстала в этом соревновании», – сказала Лагард. Она также подчеркнула, что отсутствие интеграции платежей в Европе является еще одним препятствием на пути прогресса.

Однако глава ЕЦБ выразила опасения относительно новых рисков, которые несут цифровые платежи. Например, появление на рынке платежей крупных технологических компаний, таких как Facebook с его проектом Libra. Подобная монополизация платежей может усложнить отслеживание незаконной деятельности, уверена глава ЕЦБ .

Лагард добавила, что при принятии решения будут учитываться три фактора:

сохранение доступа к деньгам и банкнотам центрального банка;

управление риском быстрого перехода банковских депозитов на цифровой евро;

обеспечение того, чтобы CBDC не оказывала отрицательного воздействия на конкуренцию.

Цифровая валюта становится популярной

54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.

32% пока не изучали вопрос.

Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.

Ранее «Минфин» писал, что цифровую иену в середине лета начал тестировать центробанк Японии.

НБУ работает над цифровой гривной

Как писал «Минфин», Нацбанк Украины готов выпустить электронные деньги — э-гривну.

В 2018 году Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег среди своих сотрудников. Тестирование базировалось на технологии блокчейн и инфраструктуре платежной системы «Простир».

В обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны — чуть больше 5000 грн. Вся эмиссия э-гривны вошла в оборот наличных денег вне банков.

По прогнозам регулятора, уже через 5-7 лет около 20% всех гривен в обращении будут полностью цифровыми.