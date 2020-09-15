АВИСМА решила не выплачивать дивиденды впервые за 16 лет

АВИСМА решила не выплачивать дивиденды впервые за 16 лет

Акционеры ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" на годовом собрании 4 сентября решили не выплачивать дивиденды за 2019 год, говорится в сообщении компании.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "ВСМПО-Ависма" неизменно выплачивала дивиденды предыдущие 16 лет.

Чистая прибыль ПАО по результатам 2019 года останется нераспределенной. Как сообщалось, в 2019 году она увеличилась по сравнению с 2018 годом на 23,8%, составив 18 млрд 788,91 млн рублей.

Компания также не будет выплачивать вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии.

Помимо рассмотрения вопроса о выплате дивидендов, акционеры на годовом собрании избрали ревизионную комиссию, утвердили бухгалтерскую отчетность и устав в новой редакции.

В середине апреля 2020 года корпорация объявила об изменении программы производства из-за COVID-19, сократила план по выпуску товарной титановой продукции в 2020 году с 39 тыс. тонн до 26,5 тыс. тонн, титана губчатого - с 44 тыс. тонн до 35 тыс. тонн. В антикризисных планах также озвучивалось временное закрытие части производственных участков и консервация оборудования. На режим неполной занятости были переведены 10,3 тыс. человек, или около половины всех сотрудников, изменения режима работы коснулись более 80% подразделений.

Уставный капитал "ВСМПО-Ависма" составляет 11 млн 529,538 тыс. рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль.

"ВСМПО-Ависма" является основным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. 

МинПром по материалам Интерфакс

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