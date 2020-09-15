Минторг США ввел систему мониторинга импорта стали

Министерство торговли США сообщило о внедрении новой системы мониторинга и анализа импорта стальной продукции (SIMA).



Основное новшество SIMA по сравнению с ранее существовавшей системы заключается в том, что поставщик стальной продукции должен теперь указать не только страну ее происхождения, но и страну, где была выплавлена сталь и произведен прокат.



За счет этого Министерство намерено положить конец практике обхода действующих антидемпинговых и компенсационных пошлин посредством перенесения финишных операций по производству подсанкционных видов продукции в другие страны.



Также в соответствии с новым порядком расширяется широта мониторинга импорта стальной продукции, а также упорядочивается механизм предоставления лицензий на импорт небольших партий.