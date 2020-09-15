НБУ гармонизировал регулирование рынка электронных денег с законодательством ЕС

Теперь регулятор будет идентифицировать пользователей электронных денег.

НБУ гармонизировал регулирование рынка электронных денег с законодательством ЕС
Фото: Цензор

Национальный банк Украины модернизировал регулирование рынка электронных денег и гармонизировал его с законодательством Украины и Европейского Союза в сфере осуществления финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По новым правилам регулирования внедряются следующие изменения:

  • Необходимость идентификации пользователей электронных денег. В частности, банки будут осуществлять меры по надлежащей проверке пользователей электронных денег, в том числе их идентификацию и верификацию, как и при открытии счетов
  • Установка новых лимитов для операций с электронными деньгами. Для идентифицированных и верифицированных в полном объеме пользователей электронных кошельков Нацбанк отменяет ограничения, установленные ранее по суммам электронных денег, на которые могут осуществляться расчеты и переводы. На пополняемом электронном кошельке может храниться максимальная сумма в размере 400 000 грн; на непополняемом- 5 000 грн.
  • Ужесточение требований к банкам-эмитентам электронных денег по контролю за деятельностью коммерческих агентов. Как и ранее, эмитентом электронных денег в Украине может быть только банк. В то же время небанковские финансовые учреждения и другие коммерческие компании могут быть агентами и предоставлять услуги по распространению электронных денег, по пополнению электронных кошельков и осуществлению расчетов.
  • Повышение уровня защиты прав пользователей электронных денег.

Чтобы минимизировать риски неправомерного использования электронных денег, регулятор ужесточил требования по контролю за деятельностью коммерческих агентов. В частности, отныне такие агенты:

  • обязаны открывать у банка-эмитента отдельный текущий счет для осуществления агентской деятельности (кроме агентов по распространению и пополнению, которые являются банками, небанковскими финучреждениями или одновременно являются торговцами в программе лояльности);
  • должны использовать наличность, полученную от клиента, исключительно для внесения на отдельный текущий счет и не могут пользоваться ею в других целях;
  • должны подтверждать каждую операцию по приему наличных кассовым документом;
  • не смогут передавать свои полномочия по агентскому договору другим субъектам хозяйствования и физическим лицам.

Напомним, что электронные деньги, согласно законодательству Украины, - это единицы стоимости, которые хранятся на электронном устройстве, принимаются как средство платежа другими лицами, чем лицо, которое их выпускает, и являются денежным обязательством этого лица, выполняющимся в наличной или безналичной форме. Выпуск электронных денег может осуществлять исключительно банк.

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