Более 1,111 млрд гривен от приватизации отеля “Днепр” поступили в Госбюджет

Вчера, 14 сентября 2020 года в Государственный бюджет поступили более 1,111 млрд грн от приватизации отеля “Днепр”. Таким образом победитель аукциона выполнил все условия для получения права собственности этого актива.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Фонда государственного имущества Украины.

Как сообщается, начиная с момента объявления результатов аукциона, победитель открытых торгов и средства проходили проверку компетентными органами на соответствие требованиям действующего законодательства.

После соблюдения всех процедур, предусмотренных законодательством, и после получения положительных результатов проверок, победитель аукциона перечислил 1 млрд 111 млн грн в Государственный бюджет Украины.

Напомним, 15 июля 2020 года состоялся аукцион по приватизации гостиницы “Днепр”, находящейся на Европейской площади в центре Киева . Победная ставка составила 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 гривны. В аукционе приняли участие 29 участников. Стартовая цена объекта составила 80,9 млн гривен. Победителем аукциона стала ООО “Смартленд”. Среди основателей данной фирмы был игрок в покер Ванхапелто Петтери, который связан с компанией Olympic Entertainment Group AS (Эстония), которая судится с Украиной из-за запрета на азартные игры в 2009 году.

Позднее народный депутат Юрченко сообщил, что ГБР открыло уголовное производство касательно возможного злоупотребления должностными лицами Фонда госимущества при подготовке аукциона по приватизации ЧАО “Гостиница Днепр” в Киеве , а именно: злоупотребления при оценке фактической стоимости гостиницы и включение ее в категорию объектов малой приватизации.

Как сообщала KV , Фонд госимущества закончил проверку ООО “Смартленд”, которое купило отель “Днепр” в центре Киева за 1,11 млрд гривен.

Также KV писала, что Фонд госимущества из 530 переданных в прошлом году для приватизации объектов провел аукцион и заключил сделку только по гостинице “Днепр”, но как оказалось продажа прошла со значительными нарушениями законодательства, хотя и не исключается тот факт, что борьба за него была действительно реальной. Фонд госимущества (ФГИ) вначале занизил стоимость “Днепра”, а затем закрыл глаза на то что покупатель не предоставил информации о кредиторе до аукциона. Дело о приватизации уже в суде.