Более 1,111 млрд гривен от приватизации отеля “Днепр” поступили в Госбюджет
Вчера, 14 сентября 2020 года в Государственный бюджет поступили более 1,111 млрд грн от приватизации отеля “Днепр”. Таким образом победитель аукциона выполнил все условия для получения права собственности этого актива.
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Как сообщается, начиная с момента объявления результатов аукциона, победитель открытых торгов и средства проходили проверку компетентными органами на соответствие требованиям действующего законодательства.
После соблюдения всех процедур, предусмотренных законодательством, и после получения положительных результатов проверок, победитель аукциона перечислил 1 млрд 111 млн грн в Государственный бюджет Украины.
Напомним, 15 июля 2020 года состоялся аукцион по приватизации гостиницы “Днепр”, находящейся на Европейской площади в центре Киева. Победная ставка составила 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 гривны. В аукционе приняли участие 29 участников. Стартовая цена объекта составила 80,9 млн гривен. Победителем аукциона стала ООО “Смартленд”. Среди основателей данной фирмы был игрок в покер Ванхапелто Петтери, который связан с компанией Olympic Entertainment Group AS (Эстония), которая судится с Украиной из-за запрета на азартные игры в 2009 году.
Позднее народный депутат Юрченко сообщил, что ГБР открыло уголовное производство касательно возможного злоупотребления должностными лицами Фонда госимущества при подготовке аукциона по приватизации ЧАО “Гостиница Днепр” в Киеве, а именно: злоупотребления при оценке фактической стоимости гостиницы и включение ее в категорию объектов малой приватизации.
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