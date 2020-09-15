Все претензии UNIT необоснованны - экс-директор КП “ГИВЦ” Виталий Козубский

Все претензии компании UNIT, изначально занимавшейся созданием “Карточки киевлянина”, к властям Киева – необоснованны. Договор с UNIT продлевать было нецелесообразно, как и покупать у них систему за 200 млн гривен.

Об этом в интервью KV заявил экс-директор коммунального предприятия “Главный информационно-вычислительный центр” (КП “ГИВЦ”) Киевской горгосадминистрации (КГГА) Виталий Козубский.

“В последний рабочий день 2018 года мы пригласили представителей UNIT на деинсталляцию программы с наших серверов, они отказались приехать. Мы провели видеосъемку, все заактировали, следовательно – никаких претензий быть не могло.

Да, потом были письма, что якобы “ГИВЦ” использовал их программный код, но любому техническому специалисту понятно, что это не так. Система UNIT имела совершенно иную архитектуру и подходы работы, нежели это реализовано сейчас, например, запись в чип карты информации по льготам с последующим считыванием информации через специальные карт-ридеры, что несло существенные ограничения в развитии проекта. У нас же информация хранится на сервере, а карта является неким идентификатором льготника. Для получения информации о действующих льготах не нужно использовать специальный карт-ридер, торговой точке достаточно иметь обычный банковский ПОС-терминал и интегрироваться с нами. Таким образом, в сотрудничестве с Ощадбанком, мы реализовали проект с “Киевхлебом” и КП “Фармация””, – рассказал Виталий Козубский.

Он особо отметил, что “язык программирования, система управления базой данных, графический дизайн нашей системы кардинально другой, одним словом – это абсолютно разные программные продукты”.

Экс-директор КП “ГИВЦ” подчеркнул, что договор с UNIT было нецелесообразно продлевать: “Не говоря уже о том, что UNIT в лице подконтрольных депутатов предлагали Киеву купить их систему за 200 млн гривен”.

Виталий Козубский также сообщил, что компания UNIT подала в Хозсуд Киева иск к “Ощадбанку”, который, по мнению истца, продолжает использовать их программу, – однако UNIT проиграло суд. После чего писали в Антимонопольный комитет (АМКУ) жалобу, что “Ощадбанк” нарушает антимонопольное законодательство, эксклюзивно обслуживая “Карточку киевлянина”.

“АМКУ ответил, что не видит нарушений, поскольку в условиях работы с этим сервисом прописано: любой банк может стать партнером. Мы даже вели переговоры с “ПриватБанком”, но он отказался выпускать пластиковые карточки, предложив привязать “Карточку киевлянина” к уже существующим банковским картам “Привата” – что в корне противоречит идеологии “Карточки киевлянина”. Были переговоры с “Укргазбанком”, но они тоже отказались. Таким образом, после банкротства “Крещатика” единственным банком-партнером по “Карточке киевлянина” согласился стать и является им по сей день “Ощадбанк”, хотя проект открыт для других банков и всегда был таковым”, – сказал Виталий Козубский.

“Мы написали им (UNIT, – KV ), что готовы на проведение любой технической экспертизы за их счет. С их стороны ответа не было. Зато есть их заявление в Нацполицию о якобы продолжающемся противоправном действии – использованию их программы теперь уже “ГИВЦ”. К слову, прямо сейчас идет выемка материалов в “ГИВЦ” по этому делу. Короче, продолжают “кошмарить””, – резюмировал экс-директор КП “ГИВЦ”..

Фото: предоставлено Виталием Козубским