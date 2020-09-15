Все претензии UNIT необоснованны - экс-директор КП “ГИВЦ” Виталий Козубский

Все претензии UNIT необоснованны - экс-директор КП &ldquo;ГИВЦ&rdquo; Виталий Козубский

Все претензии компании UNIT, изначально занимавшейся созданием “Карточки киевлянина”, к властям Киева – необоснованны. Договор с UNIT продлевать было нецелесообразно, как и покупать у них систему за 200 млн гривен.

Об этом в интервью KV заявил экс-директор коммунального предприятия “Главный информационно-вычислительный центр” (КП “ГИВЦ”) Киевской горгосадминистрации (КГГА) Виталий Козубский.

“В последний рабочий день 2018 года мы пригласили представителей UNIT на деинсталляцию программы с наших серверов, они отказались приехать. Мы провели видеосъемку, все заактировали, следовательно – никаких претензий быть не могло.

Да, потом были письма, что якобы “ГИВЦ” использовал их программный код, но любому техническому специалисту понятно, что это не так. Система UNIT имела совершенно иную архитектуру и подходы работы, нежели это реализовано сейчас, например, запись в чип карты информации по льготам с последующим считыванием информации через специальные карт-ридеры, что несло существенные ограничения в развитии проекта. У нас же информация хранится на сервере, а карта является неким идентификатором льготника. Для получения информации о действующих льготах не нужно использовать специальный карт-ридер, торговой точке достаточно иметь обычный банковский ПОС-терминал и интегрироваться с нами. Таким образом, в сотрудничестве с Ощадбанком, мы реализовали проект с “Киевхлебом” и КП “Фармация””, – рассказал Виталий Козубский.

Он особо отметил, что “язык программирования, система управления базой данных, графический дизайн нашей системы кардинально другой, одним словом – это абсолютно разные программные продукты”. 

Экс-директор КП “ГИВЦ” подчеркнул, что договор с UNIT было нецелесообразно продлевать: “Не говоря уже о том, что UNIT в лице подконтрольных депутатов предлагали Киеву купить их систему за  200 млн гривен”.

Виталий Козубский также сообщил, что компания UNIT подала в Хозсуд Киева иск к “Ощадбанку”, который, по мнению истца, продолжает использовать их программу, – однако UNIT проиграло суд. После чего писали в Антимонопольный комитет (АМКУ) жалобу, что “Ощадбанк” нарушает антимонопольное законодательство, эксклюзивно обслуживая “Карточку киевлянина”. 

“АМКУ ответил, что не видит нарушений, поскольку в условиях работы с этим сервисом прописано: любой банк может стать партнером. Мы даже вели переговоры с “ПриватБанком”, но он отказался выпускать пластиковые карточки, предложив привязать “Карточку киевлянина” к уже существующим банковским картам “Привата” – что в корне противоречит идеологии “Карточки киевлянина”. Были переговоры с “Укргазбанком”, но они тоже отказались. Таким образом, после банкротства “Крещатика” единственным банком-партнером по “Карточке киевлянина” согласился стать и является им по сей день “Ощадбанк”, хотя проект открыт для других банков и всегда был таковым”, – сказал Виталий Козубский.

“Мы написали им (UNIT, – KV), что готовы на проведение любой технической экспертизы за их счет. С их стороны ответа не было. Зато есть их заявление в Нацполицию о якобы продолжающемся противоправном действии – использованию их программы теперь уже “ГИВЦ”. К слову, прямо сейчас идет выемка материалов в “ГИВЦ” по этому делу. Короче, продолжают “кошмарить””, – резюмировал экс-директор КП “ГИВЦ”..

Фото: предоставлено Виталием Козубским


Алексей Алтынов, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Семья Суркисов стала полноценным владельцем А-БанкаСемья Суркисов стала полноценным владельцем А-Банка
“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”
Южный ГОК увеличил выпуск концентратаЮжный ГОК увеличил выпуск концентрата
Приватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллионаПриватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллиона
Bank of America допускает задержку транша МВФBank of America допускает задержку транша МВФ
Блок рекламы


Похожие новости
Строительство UNIT.Home продолжается в штатном режиме, - KANСтроительство UNIT.Home продолжается в штатном режиме, - KAN
Таможня ответила на претензии ЗеленскогоТаможня ответила на претензии Зеленского
Госэкоинспекция выставила претензии к ММК им. Ильича на 10,5 млн гривенГосэкоинспекция выставила претензии к ММК им. Ильича на 10,5 млн гривен
Экс-директора госпредприятия "Кировоградгаз" задержали по подозрению в растрате 8,6 млн гривенЭкс-директора госпредприятия "Кировоградгаз" задержали по подозрению в растрате 8,6 млн гривен
Претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" увеличились до $12 млрд, - ВитренкоПретензии "Нафтогаза" к "Газпрому" увеличились до $12 млрд, - Витренко
Экс-директора eBay обвинили в инсайдерской торговлеЭкс-директора eBay обвинили в инсайдерской торговле
Экс-директора "Укрвакцины" будут судить за растрату 1,5 млн госсредствЭкс-директора "Укрвакцины" будут судить за растрату 1,5 млн госсредств
В Москве задержали разыскиваемого Украиной экс-директора ЗТМКВ Москве задержали разыскиваемого Украиной экс-директора ЗТМК
Василий Хмельницкий планирует построить в Астане аналогичный к UNIT.City инновационный парк
Гендиректор «Укрпочты» ответил на судебные претензии «Нова Пошта»
Последние новости
Подгружаем последние новости