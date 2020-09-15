Под Киевом произошел разрыв газовой трубы, по которой поставляют газ в ЕС

Установлена заглушка, утечка газа прекращена.

Под Киевом произошел разрыв газовой трубы, по которой поставляют газ в ЕС
Фото: ekonbez.ru

В Чабанах Киевской области произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), который поставляет газ в Европу и проходит вблизи поселка.

Об этом сообщила пресс-служба Чабановского поселкового совета.

"В Чабанах произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), по которому осуществляется поставка газа в Европу и который проходит через поля Чабанов. Произошел мощный выброс газа в окружающую среду. На место происшествия выехал глава Чабановского поселкового совета Александр Киризлиев", - говорится в сообщении.

Установлена заглушка, утечка газа прекращена.

"Вместе с представителями чрезвычайных служб удалось взять ситуацию под контроль, установлена заглушка и прекращен выход газа. Просим сохранять спокойствие, не паниковать, в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб", - отмечается в сообщении.

В соцсетях местные жители сообщают, что слышали какой-то гул. Он был настолько громким, что некоторые могли принять его за взрыв.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что разгерметизация произошла 15 сентября около 00:20.

В 1:10 была перекрыта подача газа к газопроводу. К работам привлекалось 57 чел. и 18 ед. техники, из них от ГСЧС - 21 чел. личного состава и 5 ед. техники. Жертв и пострадавших нет.

"По состоянию на 7:00 15 сентября к проведению работ привлечено 6 человек и 4 единицы техники Боярского производственного линейного управления магистральных газопроводов", - сообщили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Напомним, в 2011 году Украина объявила о начале коренной модернизации своей газотранспортной системы. Первым шагом в реконструкции должны были стать работы по модернизации украинского участка газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород".

В декабре 2014 года Украина и ЕБРР подписали соглашение о кредите на 150 млн евро под модернизацию газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород". Доступ к этим деньгам, однако, Украина получила лишь в октябре, после того, как было подписано соответствующее соглашение.

В 2015 году Украина заменила 10 км газопровода.

"Уренгой-Помары-Ужгород" - роSSийско-украинский магистральный экспортный газопровод. Соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с конечными потребителями в Европе.

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