В ОПЕК ухудшили прогноз падения цен на нефть

В следующем году спрос будет восстанавливаться медленнее, чем ожидалось.

В ОПЕК ухудшили прогноз падения цен на нефть
Фото: globalresearch.ca

Мировой спрос на нефть по итогам 2020 года упадет стремительнее, чем прогнозировалось ранее. При этом темпы его восстановления в следующем году будут медленнее, чем ожидалось.

Об этом говорится в ежемесячном отчете ОПЕК, передает Reuters.

Отмечается, что мировой спрос на нефть упадет на 9,46 миллионов баррелей в день в этом году. Это больше, чем снижение на 9,06 миллионов баррелей в день, что ожидалось месяц назад.

Цены на нефть упали, поскольку кризис коронавируса привел к сокращению поездок и экономической активности. В то время, как некоторые страны ослабили ограничения, позволив спросу восстановиться, рост числа новых случаев заболевания и рост добычи нефти оказали давление на цены.

"Риски остаются повышенными и имеют тенденцию к снижению, особенно связанные с развитием случаев заражения COVID-19, а также с возможными методами лечения", - говорится в заявлении ОПЕК о перспективах на 2021 год.

"Увеличение использования удаленной работы и дистанционной конференц-связи, по прогнозам, ограничит полное восстановление спроса на топливо до уровня 2019 года", - говорится в отчете.

Это значит, что в следующем году спрос будет восстанавливаться медленнее, чем ожидалось. ОПЕК ожидает роста потребления в 2021 году на 6,62 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в первом полугодии сократилась вдвое по сравнению с предыдущим годом и составила $23,2 млрд против $46,9 млрд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Семья Суркисов стала полноценным владельцем А-БанкаСемья Суркисов стала полноценным владельцем А-Банка
“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”“Киевоблэнерго” переименовалось в “ДТЭК Киевские региональные электросети”
Южный ГОК увеличил выпуск концентратаЮжный ГОК увеличил выпуск концентрата
Магазины B2B Jewelry продолжают работать. В СБУ объяснили причинуМагазины B2B Jewelry продолжают работать. В СБУ объяснили причину
Приватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллионаПриватбанк продает отель и офисы в Херсоне за 52 миллиона
Блок рекламы


Похожие новости
S&P прогнозирует спад экономики Украины на 6% в 2020 годуS&P прогнозирует спад экономики Украины на 6% в 2020 году
S&P подтвердило рейтинг Украины. Прогноз стабильныйS&P подтвердило рейтинг Украины. Прогноз стабильный
НБУ прогнозирует рост инфляции до конца годаНБУ прогнозирует рост инфляции до конца года
Рейтинги Украины подтверждены на уровне B/B со стабильным прогнозомРейтинги Украины подтверждены на уровне B/B со стабильным прогнозом
Илон Маск потерял $16,3 млрд из-за падения акций TeslaИлон Маск потерял $16,3 млрд из-за падения акций Tesla
Fitch изменило прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 годуFitch изменило прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году
Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «B». Прогноз стабильныйFitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «B». Прогноз стабильный
Решение саудитов снизить цены на нефть обвалило рынокРешение саудитов снизить цены на нефть обвалило рынок
Fitch подтвердил прогноз рейтинга Украины на уровне "B"Fitch подтвердил прогноз рейтинга Украины на уровне "B"
Fitch повысил прогноз по ценам на железную рудуFitch повысил прогноз по ценам на железную руду
Последние новости
Подгружаем последние новости