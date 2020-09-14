Апелляционный суд отменил арест земельного участка “Нового Подола”
10 сентября коллегия судей Апелляционного суда г. Полтава отменила решение об аресте земельных участков, на которых планируется строительство ЖК “Новый Подол” в Киеве.
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“Еще раз! SAGA Development занимается исключительно законной деятельностью. Необоснованный арест земельного участка проекта Новый Подол сегодня тоже отменен. Полтавский апелляционный суд установил справедливость”, – написал девелопер.
Напомним, как сообщалось ранее, 8 сентября Апелляционный суд Полтавы также отменил арест земельных участков, на которых ведется строительство ЖК O2 Residence, а Октябрьский районный суд. Полтава отказал Офису генпрокурора в удовлетворении ходатайства об аресте строительных площадок.
Фото: пресс-служба компании