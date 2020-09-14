Апелляционный суд отменил арест земельного участка “Нового Подола”

Апелляционный суд отменил арест земельного участка “Нового Подола”

10 сентября коллегия судей Апелляционного суда г. Полтава отменила решение об аресте земельных участков, на которых планируется строительство ЖК “Новый Подол” в Киеве.

Об этом KV стало известно из сообщения в Facebook CEO SAGA Development Андрея Ваврыша.

“Еще раз! SAGA Development занимается исключительно законной деятельностью. Необоснованный арест земельного участка проекта Новый Подол сегодня тоже отменен. Полтавский апелляционный суд установил справедливость”, – написал девелопер.

Напомним, как сообщалось ранее, 8 сентября Апелляционный суд Полтавы также отменил арест земельных участков, на которых ведется строительство ЖК O2 Residence, а Октябрьский районный суд. Полтава отказал Офису генпрокурора в удовлетворении ходатайства об аресте строительных площадок.

Фото: пресс-служба компании


Алексей Ветров, КиевВласть

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