Дія.City. Какие льготы для IT-компаний готовят в Минцифры
В Минцифры готовятся внедрять ряд льготных условий для IT-компаний — резидентов виртуальной бизнес-страны Дія.City. Об этом сообщил в фейсбуке министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Что предложат
По словам министра, сейчас в Минцифры готовят законопроект о виртуальной экономической зоне, который будет определять ее органы управления, правовой режим ее существования и статус резидентов.
Кроме этого, планируют внести изменения в трудовое законодательство и Налоговый кодекс для компаний — резидентов Дія.City, в соответствии с которыми будут установлен НДФЛ на уровне 5% и минимальный ЕСВ.
«Оставим налоговые условия для IT-специалистов, которые они имеют при оформлении как ФОП», — объяснил Федоров.
Вместе с этим в ведомстве инициируют введение налога на выведенный капитал для компаний — ставка 10% при выводе дивидендов или 15% приравненных к ним платежам.
Также планируют внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, благодаря которым будет минимизировано давление со стороны государства на резидентов Дія.City.
О проекте Дія.City
В начале июня Министерство цифровой трансформации анонсировало старт проекта Дія.City — первой в мире виртуальной бизнес-страны. Цель проекта — создать благоприятные условия для развития инновационного и технологического бизнеса.
Предусматривается, что к 2025 году в Украине будет создано дополнительно свыше 450 тыс. рабочих мест. Проект привлечет в IT-отрасль свыше $11,8 млрд. Планируется, что проектом заинтересуются украинские и международные IT-компании, инвестиционные фонды, стартапы, организации в области образования.
Напомним
- Президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года подписал Указ «О мерах по созданию благоприятных условий для развития IT-индустрии в Украине».
- По поручению президента, Кабмин в течение трех месяцев должен разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов по упрощению налогообложения, либерализации трудовых отношений и усилению защиты от неправомерного вмешательства в работу компаний со сферы информационных технологий.