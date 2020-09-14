Дія.City. Какие льготы для IT-компаний готовят в Минцифры

В Минцифры готовятся внедрять ряд льготных условий для IT-компаний — резидентов виртуальной бизнес-страны Дія.City. Об этом сообщил в фейсбуке министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Фото: facebook.com

Что предложат

По словам министра, сейчас в Минцифры готовят законопроект о виртуальной экономической зоне, который будет определять ее органы управления, правовой режим ее существования и статус резидентов.

Кроме этого, планируют внести изменения в трудовое законодательство и Налоговый кодекс для компаний — резидентов Дія.City, в соответствии с которыми будут установлен НДФЛ на уровне 5% и минимальный ЕСВ.

«Оставим налоговые условия для IT-специалистов, которые они имеют при оформлении как ФОП», — объяснил Федоров.

Вместе с этим в ведомстве инициируют введение налога на выведенный капитал для компаний — ставка 10% при выводе дивидендов или 15% приравненных к ним платежам.

Также планируют внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, благодаря которым будет минимизировано давление со стороны государства на резидентов Дія.City.

О проекте Дія.City

В начале июня Министерство цифровой трансформации анонсировало старт проекта Дія.City — первой в мире виртуальной бизнес-страны. Цель проекта — создать благоприятные условия для развития инновационного и технологического бизнеса.

Предусматривается, что к 2025 году в Украине будет создано дополнительно свыше 450 тыс. рабочих мест. Проект привлечет в IT-отрасль свыше $11,8 млрд. Планируется, что проектом заинтересуются украинские и международные IT-компании, инвестиционные фонды, стартапы, организации в области образования.

Напомним