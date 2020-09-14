BP заявила о конце эпохи нефти

BP заявила о конце эпохи нефти

Рост глобального спроса на нефть не возобновится в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 г., опубликованном в понедельник.

Outlook BP в 2020 г. содержит три сценария развития энергетической отрасли на ближайшие 30 лет. Так, "Быстрый" (Rapid) сценарий предусматривает принятие соответствующих мер, которые увеличат стоимость парниковых выбросов для производителей на 70% к уровню 2018 г. "Нулевой" (Net Zero) сценарий предполагает не только ужесточение климатической политики, но и изменение социального и потребительского поведения в отношении использования энергии. В этом варианте выбросы углерода должны упасть на 95% к 2050 г. Наконец, "Обычный" сценарий подразумевает сохранение текущих трендов без значительных и резких изменений в глобальной политике.

Все три сценария предрекают падение спроса на нефть в ближайшие три десятилетия. Так, по "Обычному" сценарию потребление нефти снижается на 10% к 2050 г., по "Быстрому" - на 55%, а по "Нулевому" - на 80%. При этом восстановление спроса на докризисном уровне ВР ждет только в обычном сценарии, согласно которому спрос выйдет на плато в ближайшие несколько лет. По двум другим сценариям развития энергетической отрасли спрос никогда не вернется на уровни, предшествующие пандемии COVID-19.

"Снижение спроса на нефть связано с ростом эффективности и электрификацией автомобильных перевозок", - поясняют в ВР. Во всех трех сценариях пик потребления нефти в транспорте приходится на середину и конец 2020-х годов. В ВР считают, что доля нефти в транспортном потреблении упадет с уровня в более чем 90% в 2018 г. до около 80% к 2050 г. в "Обычном" сценарии, до 40% - в "Быстром" и до 20% - в "Нулевом".

МинПром


МинПром по материалам КУРС

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