Кабмин запустил ProZorro Market: онлайн-магазин для госучреждений

Кабмин на внеочередном заседании принял постановление о внедрении онлайн-каталога ProZorro Market. Об этом сообщила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди в фейсбуке.

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Что такое ProZorro Market

«Электронный каталог ProZorro Market – это государственный онлайн-магазин. Он помагает малому и среднему бизнесу продавать свои товары государству. А госучреждениям – покупать товары за выгодными ценами, включая: топливо, канцелярию, компьютерную технику, мебель, и т.д.», — объяснила Панаиотиди.

До недавнего времени ProZorro Market работал в тестовом режиме, где можно было проводить закупки на максимум 50 000 грн.

После принятия правительственного постановления максимальный ценовой потолок закупок поднят до 200 000 грн, а для заказчиков, занимающее монопольное положение, – до 1 млн грн.

«ProZorro Market открывает для бизнеса рынок с потенциальным оборотом в 30 млрд грн в год», — добавила Панаиотиди.