На 13 истощенных месторождений Львовщины направят 1 млрд грн инвестиций

На 13 истощенных месторождений Львовщины направят 1 млрд грн инвестиций

НАК "Нафтогаз Украины" передаст во временное управление компании Expert Petroleum 13 истощенных газовых месторождений во Львовской области под инвестиции на сумму как минимум 1 млрд грн. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба АО "Укргазвыдобування", которое входит в Группу Нафтогаз.

"Международная компания Expert Petroleum с 1 октября начнет работу по наращиванию добычи на 13 истощенных газовых месторождениях во Львовской области. Эти месторождения передает ему во временное управление группа Нафтогаз при инвестировании не менее 1 млрд грн и наращивании добычи на 300 млн кубометров в течение 5 лет", - говорится в сообщении.

АО "Укргазвыдобування" 11 сентября 2020 года подписало финальный пакет документов с Expert Petroleum о сотрудничестве на условиях повышения добычи (product enhancement contract, PEC). Это позволит международной компании начать операционную деятельность на месторождениях "Нафтогаза" уже с 1 октября 2020 года.

С момента начала сотрудничества в апреле 2020 года представители Expert Petroleum провели производственные и экологические аудиты промышленных мощностей, согласовали план работ и сформировали штат сотрудников для нового оператора месторождений - ООО "Эксперт Петролеум Украина". В основе штата - сотрудники Стрыйского подразделения, которые перешли с "Укргазвыдобування".

"Это принципиально новый вид партнерства. По условиям PЭC, весь добытый газ остается на балансе "Нафтогаза", а активы компании передаются партнеру исключительно во временное управление на время действия контракта. Производственные планы на переданных месторождениях утверждаются управленческим комитетом, который на 100% состоит из представителей Нафтогаза. Таким образом, интересы нашей компании максимально защищены", - прокомментировал директор дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" Александр Романюк.

Он добавил, что партнерство на условиях РЭС доказало свою эффективность в мире, и для Украины это первый опыт. Начиная проект, "Нафтогаз" открывает новые возможности для инвестиций в нефтегазовую отрасль.

Как сообщалось, в апреле 2020 года компания Expert Petroleum выиграла открытый конкурс "Нафтогаза" на заключение РЭС-контрактов по увеличению добычи группы месторождений в Западном регионе. В рамках подписанного соглашения был создан новыйоператор по добыче газа - ООО "Эксперт Петролеум Украина".

МинПром


МинПром по материалам Укринформ

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