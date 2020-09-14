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2020-09-14
Бразильский экспорт железной руды превысил уровень до пандемии
Согласно официальной статистике правительства Бразилии, общий объем экспорта железной руды в первую неделю сентября составил около 8 миллионов тонн, что означает среднесуточный экспорт около 2 миллионов тонн.
С июня экспорт железной руды из Бразилии значительно восстановился после воздействия эпидемии, даже выше, чем за тот же период прошлого года.
Среди них основным пунктом назначения был Китай, который в августе закупил около 25 миллионов тонн железной руды, с ростом на 7,7% в месячном исчислении и на 4,2% в годовом исчислении.