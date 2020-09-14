S&P прогнозирует спад экономики Украины на 6% в 2020 году

Также ожидают снижения курса гривны до 29 грн/$1 в 2020 году.

S&P прогнозирует спад экономики Украины на 6% в 2020 году
Фото: glavcom.ua

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) прогнозирует, что падение валового внутреннего продукта Украины в 2020 году составит 6%, однако со следующего года экономика вернется к росту: в 2021 году - на 4%, в 2022-2023 годах - по 3% ежегодно.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно рейтинга Украины на уровне "B/B", агентство ожидает снижения инфляции в этом году до 3% по сравнению с 7,9% в прошлом году, увеличение ее до 6% в 2021 году и до 5% в 2022-2023 годах.

По прогнозам, курс гривны до конца этого года снизится до 29 грн/$1, к концу следующего - до 30 грн/$1, а к концу 2022 и 2023 - соответственно до 30,5 грн/$1 и 31 грн/$1.

Оценки S&P построены на предположении, что дефицит госбюджета сократится с 7,5% ВВП в этом году до 5,3% ВВП в следующем и 3% и 2,5% соответственно в 2022 и 2023 годах.

Напомним, в июле глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что базовый макрофинансовой прогноз по экономике Украины остается неизменным - уменьшение внутреннего валового продукта (ВВП) на 4,8% в 2020 году.

При этом с 2021 года правительство закладывает рост ВВП на 4,6% в последующие годы.

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