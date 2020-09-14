Карантин в столице. В Киеве количество безработных выросло втрое
За период карантина — с 12 марта по 9 сентября в столице зарегистрировали более 28 тысяч безработных. Об этом говорится в данных Киевского городского центра занятости.
Всего с начала 2020 года в столице зарегистрированы 32,6 тысячи безработных.
В частности за период, когда правительством был введен карантин в связи с распространением коронавируса, — 28,2 тысячи киевлян.
В начале сентября на учете в службе находилось 25 196 безработных, в 3,1 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого (8046).
Что происходит сегодня
В то же время в последние месяцы количество киевлян, которые обращаются в центр занятости за получением статуса безработного, значительно уменьшилось. Если в пик нагрузки, который пришелся на апрель, было зарегистрировано 9,4 тысячи безработных, то в августе — только 3000.
Зато выросли объемы трудоустройства: от 305 человек, обеспеченных работой с помощью службы занятости в апреле, до 1432 — в августе.
Всего с начала года трудоустроены 8,8 тыс. граждан, из которых 6,1 тыс. — во время карантина.
Из общего количества трудоустроенных больше получили работу в оптовой и розничной торговле, на предприятиях перерабатывающей промышленности, в сфере государственного управления и обороны, на транспорте, в профессиональной, научной и технической деятельности. Сегодня в базе Киевского центра занятости насчитывается 10318 вакансий.
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