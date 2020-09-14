Карантин в столице. В Киеве количество безработных выросло втрое

За период карантина — с 12 марта по 9 сентября в столице зарегистрировали более 28 тысяч безработных. Об этом говорится в данных Киевского городского центра занятости.

Карантин в столице. В Киеве количество безработных выросло втрое

Всего с начала 2020 года в столице зарегистрированы 32,6 тысячи безработных.

В частности за период, когда правительством был введен карантин в связи с распространением коронавируса, — 28,2 тысячи киевлян.

В начале сентября на учете в службе находилось 25 196 безработных, в 3,1 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого (8046).

Что происходит сегодня

В то же время в последние месяцы количество киевлян, которые обращаются в центр занятости за получением статуса безработного, значительно уменьшилось. Если в пик нагрузки, который пришелся на апрель, было зарегистрировано 9,4 тысячи безработных, то в августе — только 3000.

Зато выросли объемы трудоустройства: от 305 человек, обеспеченных работой с помощью службы занятости в апреле, до 1432 — в августе.

Всего с начала года трудоустроены 8,8 тыс. граждан, из которых 6,1 тыс. — во время карантина.

Из общего количества трудоустроенных больше получили работу в оптовой и розничной торговле, на предприятиях перерабатывающей промышленности, в сфере государственного управления и обороны, на транспорте, в профессиональной, научной и технической деятельности. Сегодня в базе Киевского центра занятости насчитывается 10318 вакансий.

Ранее сообщалось

  • Как сообщалось, в целом за период карантина с 12 марта по 31 июля, статус безработного в Украине получили более 395 тыс. граждан.

  • Во время карантина премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что количество официально зарегистрированных в Украине безработных выросло почти в 10 раз по сравнению с показателем до введения общенационального карантина.

  • Минэкономики прогнозирует рост безработицы в Украине в текущем году до 9,4%.

  • МВФ прогнозирует, что безработица в Украине в 2020 году составит 12,6%, в 2021 году – 12%; в 2022 году – 11,5%.

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