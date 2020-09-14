На Мальдивах запустили услугу «уединенный офис» стоимостью $23 тысячи

С 1 сентября на Мальдивах запустили новую услугу для удаленной работы в карантин. Стоимость одной рабочей недели в уединении на островах составит $23 250. Максимально возможный срок «удаленки» составляет 21 день, за который придется заплатить $52 000, передает CNN.

На Мальдивах запустили услугу «уединенный офис» стоимостью $23 тысячи
Фото: joinup.ua

Что входит в пакет услуг

В пакет услуги входит рабочий стол с видом на океан, «преданный» личный помощник, бесплатные услуги прачечной и круглосуточная еда.

Помимо этого, «удаленщикам» каждый день будут предлагаться занятия йогой, фитнесом, медитацией, плавание на яхте, а также купание с дельфинами.

Как отмечают авторы идеи, уютный рабочий стол под навесом от солнца и «нереальным пейзажем вокруг» смогут вызвать ажиотаж у коллег и партнеров во время проведения рабочих встреч и совещаний.

Что нужно для въезда

Сейчас для въезда на Мальдивы нужен только ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия на острова.

Но местные власти решили ориентироваться не только на туристов, но и на тех, кто продолжает работать в удаленном доступе из-за карантина, предоставив им возможность работать в условиях «невероятного уединения» курорта.

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