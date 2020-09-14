S&P подтвердило рейтинг Украины. Прогноз стабильный

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B со стабильным прогнозом. Краткосрочный рейтинг Украины также подтвержден на уровне B. Об этом сообщаетcя в пресс-релизе агентства, пишет Лига.

S&P подтвердило рейтинг Украины. Прогноз стабильный
Фото: slovoidilo.ua

«Кредитные рейтинги Украины отражают низкий доход на душу населения, а также сложную институциональную среду и политическую ситуацию. Повышение качества макроэкономической политики с 2015 года, а также увеличение валютных резервов являются позитивными рейтинговыми факторами», — отмечается в пресс-релизе.

Что позитивного

Прогноз «стабильный» отражает, с одной стороны, риск негативного влияния неблагоприятных экономических условий на экономику Украины, а также возможность разворота реформ, а с другой — увеличившийся объем международных резервов, отмечает агентство.

По данным S&P, имеющиеся валютные резервы являются «подушкой безопасности», которая позволит смягчить риски возможного ухудшения условий внешнего финансирования.

ВВП Украины

Аналитики S&P прогнозируют снижение ВВП Украины на 6% в 2020 году и рост экономики в 2021 году благодаря оживлению внутреннего спроса.

Ранее сообщалось

  • 3 сентября рейтинговое агентство Rating and Investment Information (Япония) повысило суверенный кредитный рейтинг Украины с В до В+, прогноз – стабильный.
  • 5 сентября рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне В со стабильным прогнозом.
  • 13 июня Moody’s повысило кредитный рейтинг Украины до B3 со стабильным прогнозом.
  • 3 июля рейтинговое агентство Fitch сообщило, что с начала 2020 года понизило 33 суверенных рейтинга.

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