S&P подтвердило рейтинг Украины. Прогноз стабильный

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B со стабильным прогнозом. Краткосрочный рейтинг Украины также подтвержден на уровне B. Об этом сообщаетcя в пресс-релизе агентства, пишет Лига.

Фото: slovoidilo.ua

«Кредитные рейтинги Украины отражают низкий доход на душу населения, а также сложную институциональную среду и политическую ситуацию. Повышение качества макроэкономической политики с 2015 года, а также увеличение валютных резервов являются позитивными рейтинговыми факторами», — отмечается в пресс-релизе.

Что позитивного

Прогноз «стабильный» отражает, с одной стороны, риск негативного влияния неблагоприятных экономических условий на экономику Украины, а также возможность разворота реформ, а с другой — увеличившийся объем международных резервов, отмечает агентство.

По данным S&P, имеющиеся валютные резервы являются «подушкой безопасности», которая позволит смягчить риски возможного ухудшения условий внешнего финансирования.

ВВП Украины

Аналитики S&P прогнозируют снижение ВВП Украины на 6% в 2020 году и рост экономики в 2021 году благодаря оживлению внутреннего спроса.

Ранее сообщалось