Курс валют в Киеве: 14 сентября 2020 года

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 27,80 гривен за доллар, продажи – 28,05 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 27,93 гривен/доллар, продажа – 27,97 гривен/доллар.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 32,70 гривен за евро, продажи – 33,20 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 32,93 гривен/евро, продажа – 33,00 гривен/евро.



Средний курс покупки рубля в обменниках Киева составляет 3,38 гривен за 10 рублей, продажи – 3,82 гривен за 10 рублей. Рыночный курс: покупка – 3,65 гривен за 10 рублей, продажа – 3,69 гривен за 10 рублей.

Источник: minfin.com.ua