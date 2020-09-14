Швеция может стать первой страной без наличных

Из-за пандемии коронавируса Швеция может почти полностью отказаться от оборота наличных денег.

Швеция может стать первой страной без наличных
Фото: wendyschrijftoverzweden.nl

Из-за пандемиикоронавируса Швеция может почти полностью отказаться от оборота наличных денег. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство предупреждает, что такие изменения сопряжены с большим количеством «скрытых рисков».

Швеция и так демонстрирует самый низкий в мире показатель находящихся в обращении наличных, отмечает Bloomberg со ссылкой на данные Банка международных расчетов за 2018 год (самые свежие из доступных). На наличные на тот момент приходилось 1,3% ВВП страны. Для сравнения, в США этот показатель тогда составлял 8,2%, а в еврозоне — 10,9%.

Некоторые молодые шведы уже не представляют, как выглядят наличные, отметил недавно глава Центробанка Швеции Стефан Ингвес. И хотя переход к цифровым транзакциям сопряжен со множеством преимуществ, могут возникнуть и проблемы, отмечает Bloomberg.

Агентство задается вопросом о том, что может произойти, если возникнут перебои в работе цифровых сетей, а накопленных наличных для возвращения к старой системе будет недостаточно. Оно также обращает внимание на риск кибератак. Такие события могут нанести «гораздо больший ущерб», чем старомодные ограбления банков, подчеркивает Bloomberg.

Не хотят «нажимать кнопки»

О том, что Швеции необходим запас наличных на случай, если «выключится свет», говорит и сам Ингвес. При этом с проблемой их дефицита страна пытается разобраться в условиях пандемии, из-за которой люди воспринимают контакт с деньгами как риск для здоровья, подчеркивает Bloomberg.

В результате наличные сейчас менее популярны, чем когда-либо, и жители страны, наоборот, предпочитают максимально использовать бесконтактную оплату. Шведский онлайн-банк Klarna указывает, что до пандемии его клиенты использовали бесконтактную оплату в 63% случаев, а сейчас этот показатель вырос до 73%.

«Люди не хотят прикасаться к монетам или купюрам», — заявила Bloomberg менеджер по вопросам потребителей Klarna Вивека Содербак. Не хотят они, по ее словам, и «нажимать на кнопки», и коронавирус только «усилил этот тренд».

Параллельно сдает позиции и один из «последних бастионов» для наличных, пишет Bloomberg. Речь идет о деньгах на карманные расходы, получаемых детьми от родителей.

Регулярно такие суммы наличными получают только 16% шведских детей, показал опрос Sifo в июне. В свою очередь крупнейший банк Швеции Svenska Handelsbanken уже предлагает цифровую копилку, с помощью которой дети могут управлять своими финансами со смартфона.

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