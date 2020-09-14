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2020-09-14
ФГВФЛ продал активы шести банков-банкротов на 55,2 миллиона
С 31 августа по 4 сентября 2020 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) реализовал активы 6 банков-банкротов на 55,2 млн грн. Об этом
Фото: ukrinform.ua
Статистика продаж
Из них на сумму 52,60 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 2,59 млн грн – по реализации основных средств банков.
В течение недели (7-11 сентября 2020 года)
запланированапродажа активов на 1,02 млрд грн.
Из них на сумму 461,47 млн грн выставлены права требования по кредитам и на сумму 87,03 млн грн – недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков.
Кроме того, дебиторская задолженность будет торговаться за 475,87 млн грн.
Активы каких банков реализовали
Среди банков-банкротов, чьи активы уже реализованы:
- Фидобанк – на 52,62 млн грн;
- Диамантбанк – на 1,93 млн грн;
- ВТБ Банк – на 0,25 млн грн;
- Родовид Банк – на 0,22 млн грн;
- Дельта Банк – на 0,17 млн грн;
- Банк Камбио – на 0,02 млн грн.
Активы каких банков планируют реализовать
- Дельта Банк – на 475,64 млн грн;
- ВБР – на 365,29 млн грн;
- Родовид Банк – на 87,22 млн грн;
- ВТБ Банк – на 81,64 млн грн;
- Банк Финансы и кредит – на 11,77 млн грн;
- Диамантбанк – на 2,58 млн грн;
- Банк Финансовая инициатива – на 0,23 млн грн;