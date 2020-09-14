ФГВФЛ продал активы шести банков-банкротов на 55,2 миллиона

С 31 августа по 4 сентября 2020 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) реализовал активы 6 банков-банкротов на 55,2 млн грн. Об этом сообщается на сайте Фонда.

Фото: ukrinform.ua

Статистика продаж

Из них на сумму 52,60 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 2,59 млн грн – по реализации основных средств банков.

В течение недели (7-11 сентября 2020 года) запланирована продажа активов на 1,02 млрд грн.

Из них на сумму 461,47 млн грн выставлены права требования по кредитам и на сумму 87,03 млн грн – недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков.

Кроме того, дебиторская задолженность будет торговаться за 475,87 млн грн.

Активы каких банков реализовали

Среди банков-банкротов, чьи активы уже реализованы:

Фидобанк – на 52,62 млн грн;

Диамантбанк – на 1,93 млн грн;

ВТБ Банк – на 0,25 млн грн;

Родовид Банк – на 0,22 млн грн;

Дельта Банк – на 0,17 млн грн;

Банк Камбио – на 0,02 млн грн.

Активы каких банков планируют реализовать