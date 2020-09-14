Rio Tinto хочет получить 500 млн долл. для медного рудника в Монголии

Rio Tinto хочет получить 500 млн долл. для медного рудника в Монголии

Австралийская горнодобывающая корпорация Rio Tinto намерена привлечь до 500 млн долл. дополнительного финансирования проекта по строительству подземной выработки на медно-золотом руднике Oyu Tolgoi в Монголии.

Ранее предполагалось, что стоимость этого проекта составит 5,3 млрд долл., а шахта будет введена в эксплуатацию в 2021 г. Но в мае текущего года компания признала, что затраты возрастут, а сроки будут сдвинуты на 2023 г.

Сейчас Rio Tinto, которой принадлежит контрольный пакет канадской компании Turquoise Hill, владеющей 66% акций Oyu Tolgoi (остальные 34% находятся в собственности правительства Монголии), оценивает затраты в 6,6-7,2 млрд долл., а задержку по сравнению с изначально разработанными планами — в 21-29 месяцев.

В процессе подготовки финансовой операции Rio Tinto вступила в переговоры с нынешними кредиторами, предоставившими средства для запуска проекта, с целью коррекции условий заимствования и погашения кредитов.

Как заявляет корпорация, через два года после ввода в строй шахты производительность Oyu Tolgoi возрастет от около 150 тыс. т меди в год в настоящее время до 560 тыс. т в год. В первом квартале текущего года на предприятии было получено 35,2 тыс. т меди и 26,15 тыс. унций золота.

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