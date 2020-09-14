Индия начала расследовать импорт китайского алюминиевого проката

Индия начала расследовать импорт китайского алюминиевого проката

Индия объявила о начале антидемпингового расследования в отношении импорта некоторых видов плоского проката из алюминия, произведённого металлургическими предприятиями Китая или экспортируемого из КНР.

Инициатор - Hindalco Industries Limited, сообщает Economic Times.

Под расследование попала продукция, соответствующая таможенным кодам HS 7606 и 7607. Расследование затронет поставки на территорию Индии данной алюминиевой продукции с 2017 финансового года по декабрь 2019 года.

Согласно данным индийского правительства, в 2019/20 финансовом году Индия импортировала алюминия на 4,4 млрд долл. Крупнейшим поставщиком стал Китай - более 1 млрд долл.


МинПром по материалам МеталлСервис

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