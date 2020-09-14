Лещенко заявил, что "Укрзализныця" вместо ремонта поездов купила лимузины за 9 млн грн
По словам Лещенко, покупку совершил бывший глава УЗ Кравцов.
Руководство АО "Укрзализныця" вместо ремонта дизельных поездов закупило два лимузина Audi А8 Long по 4,5 млн грн каждый.
Об этом написал в Facebook член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко.
"Вопиющая история, которая случилась в "Укрзализныце". Вместо того, чтобы ремонтировать дизельные поезда, деньги перевели на закупку двух лимузинов Audi Long по 4,5 млн грн. Закупка произошла при прошлом руководителе УЗ Кравцове и тщательно скрывалась - покупку оформили без тендера через страховую фирму, учредителем которой значится филиал "Одесская железная дорога"", - написал Лещенко.
Бывший депутат добавил, что после этого машины перебросили на баланс Одесской железной дороги, но боялись эксплуатировать, чтобы не начался резонанс - "машины стояли в гараже, пылились, на одной из них испортился аккумулятор".
"Ходят слухи, что машины предназначалась для обслуживания одного из первых лиц Украины времен прошлой власти", - добавил Лещенко.
По его словам, аудиторская инспекция обнаружила много нарушений в деятельности УЗ.
"По моему требованию наблюдательный совет УЗ назначил аудиторскую проверку этой аферы, которая выявила многочисленные нарушения. Но ее результаты полгода не передавали в правоохранительные органы. В начале июля наблюдательный совет потребовал это сделать, но через месяц оказалось, что... ничего не произошло. Только после очередного моего письма в конце августа материалы были переданы в НАБУ", - сообщил экс-нардеп.
Напомним, в августе Служба безопасности Украины задокументировала многомиллионную коррупционную схему в "Укрзализныце", а также провела обыски в служебных помещениях компании и офисах коммерческих структур в Киеве и Виннице.
По данным предварительного следствия, противоправный механизм был организован менеджментом филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци через аффилированные коммерческие структуры, в том числе с признаками фиктивности.
В СБУ сообщили, что в течение 2019-2020 годов филиал выделил более 60 млн грн для закупки товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава, а победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры.
Результаты экспертизы, инициированной СБУ, свидетельствуют о безосновательном завышении стоимости продукции. Причиненные государству убытки составили почти 12 млн грн.