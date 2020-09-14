Лещенко заявил, что "Укрзализныця" вместо ремонта поездов купила лимузины за 9 млн грн

Руководство АО "Укрзализныця" вместо ремонта дизельных поездов закупило два лимузина Audi А8 Long по 4,5 млн грн каждый.

Об этом написал в Facebook член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко.

"Вопиющая история, которая случилась в "Укрзализныце". Вместо того, чтобы ремонтировать дизельные поезда, деньги перевели на закупку двух лимузинов Audi Long по 4,5 млн грн. Закупка произошла при прошлом руководителе УЗ Кравцове и тщательно скрывалась - покупку оформили без тендера через страховую фирму, учредителем которой значится филиал "Одесская железная дорога"", - написал Лещенко.

Бывший депутат добавил, что после этого машины перебросили на баланс Одесской железной дороги, но боялись эксплуатировать, чтобы не начался резонанс - "машины стояли в гараже, пылились, на одной из них испортился аккумулятор".

"Ходят слухи, что машины предназначалась для обслуживания одного из первых лиц Украины времен прошлой власти", - добавил Лещенко.

По его словам, аудиторская инспекция обнаружила много нарушений в деятельности УЗ.

"По моему требованию наблюдательный совет УЗ назначил аудиторскую проверку этой аферы, которая выявила многочисленные нарушения. Но ее результаты полгода не передавали в правоохранительные органы. В начале июля наблюдательный совет потребовал это сделать, но через месяц оказалось, что... ничего не произошло. Только после очередного моего письма в конце августа материалы были переданы в НАБУ", - сообщил экс-нардеп.

Напомним, в августе Служба безопасности Украины задокументировала многомиллионную коррупционную схему в "Укрзализныце", а также провела обыски в служебных помещениях компании и офисах коммерческих структур в Киеве и Виннице.

По данным предварительного следствия, противоправный механизм был организован менеджментом филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци через аффилированные коммерческие структуры, в том числе с признаками фиктивности.

В СБУ сообщили, что в течение 2019-2020 годов филиал выделил более 60 млн грн для закупки товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава, а победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры.